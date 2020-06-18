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Son dakika: Bursa'da sel sularına kapılıp ölümden dönen kadın korku dolu anları A Haber'e anlattı |Video

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Giriş: 18.06.2020 18:00
Güncelleme:18.06.2020 18:05
Son dakika haberi... Bursa'da öğle saatlerinde aniden bastıran yağmur, Osmangazi ilçesinde su baskınlarına neden oldu. Çok sayıda iş yeri sular altında kaldı. Tahtakale Mahallesi 4. Dik Sokak'ta da yolun karşısına geçmek isteyen Emine Helvacıoğlu, sel sularına kapıldı. Kameralar tarafından sürüklendiği anlar saniye saniye kaydedilen Helvacıoğlu'nu esnaf Sinan Yılmaz (52) kurtardı. Ölümden dönen kadın o anları A Haber'e anlattı.

Bursa'da öğle saatlerinde aniden bastıran yağmur, Osmangazi ilçesinde su baskınlarına neden oldu. Çok sayıda iş yeri sular altında kaldı. Tahtakale Mahallesi 4. Dik Sokak'ta da yolun karşısına geçmek isteyen Emine Helvacıoğlu, sel sularına kapıldı. Kameralar tarafından sürüklendiği anlar saniye saniye kaydedilen Helvacıoğlu'nu esnaf Sinan Yılmaz (52) kurtardı. Ölümden dönen kadın o anları A Haber'e anlattı.

BİRDEN GELDİ

Bursa sel sularına kapılan 73 yaşındaki kadın, "Aniden oldu, geçmeye çalışıyordum ne olduğunu anlamadım birden geldi kendimi aşağıda buldum. Allah razı olsun esnaftan bir abi beni kurtardı." ifadelerini kullandı.

Bursada sel sularına kapılan yaşlı kadını kurtaran esnaf o anları A Habere anlattı |Video BURSA'DA SEL SULARINA KAPILAN YAŞLI KADINI KURTARAN ESNAF O ANLARI A HABER'E ANLATTI |VİDEO

İŞTE O KORKUNÇ ANLAR:

Son dakika: Bursada bir kadın sele kapıldı! O anlar kameraya böyle yansıdı |Video SON DAKİKA: BURSA'DA BİR KADIN SELE KAPILDI! O ANLAR KAMERAYA BÖYLE YANSIDI |VİDEO

Ölümden dönen kadın o anları anlattı
Ölümden dönen kadın o anları anlattı
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