Son dakika: Bursa'da sel sularına kapılıp ölümden dönen kadın korku dolu anları A Haber'e anlattı |Video

Son dakika haberi... Bursa'da öğle saatlerinde aniden bastıran yağmur, Osmangazi ilçesinde su baskınlarına neden oldu. Çok sayıda iş yeri sular altında kaldı. Tahtakale Mahallesi 4. Dik Sokak'ta da yolun karşısına geçmek isteyen Emine Helvacıoğlu, sel sularına kapıldı. Kameralar tarafından sürüklendiği anlar saniye saniye kaydedilen Helvacıoğlu'nu esnaf Sinan Yılmaz (52) kurtardı. Ölümden dönen kadın o anları A Haber'e anlattı.

Bursa'da öğle saatlerinde aniden bastıran yağmur, Osmangazi ilçesinde su baskınlarına neden oldu. Çok sayıda iş yeri sular altında kaldı. Tahtakale Mahallesi 4. Dik Sokak'ta da yolun karşısına geçmek isteyen Emine Helvacıoğlu, sel sularına kapıldı. Kameralar tarafından sürüklendiği anlar saniye saniye kaydedilen Helvacıoğlu'nu esnaf Sinan Yılmaz (52) kurtardı. Ölümden dönen kadın o anları A Haber'e anlattı.

BİRDEN GELDİ

Bursa sel sularına kapılan 73 yaşındaki kadın, "Aniden oldu, geçmeye çalışıyordum ne olduğunu anlamadım birden geldi kendimi aşağıda buldum. Allah razı olsun esnaftan bir abi beni kurtardı." ifadelerini kullandı.

İŞTE O KORKUNÇ ANLAR: