17 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: Şule Çet davasında flaş gelişme! Çağatay Aksu ve Berk Akad için istenen ceza

Son dakika haberi... , ’da üniversite öğrencisi 'in (23), plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili sanık 'ya ‘kasten öldürmek’, ‘nitelikli ’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık ’a ise tüm suçlarda Aksu’ya yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay verilen hapis cezasını onadı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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ŞULE ÇET DAVASINDA FLAŞ GELİŞME!

Son dakika haberi... , 'da üniversite öğrencisi 'in (23), plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili sanık 'ya 'kasten öldürmek', 'nitelikli ' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık 'a ise tüm suçlarda Aksu'ya yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay verilen hapis cezasını onadı.

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