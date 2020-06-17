17 Haziran 2020, Çarşamba
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya talimat verdi! Her noktada 'yeni normal' denetimi

’da 39 ilçede 'Yeni normal denetimi' eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Sultangazi'de yapılan denetimlerde işletmelerin kurallara uyması takdir topladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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TALİMAT GELDİ! EŞ ZAMANLI BAŞLADI

'da 'Yeni Normal'e uygun olarak faaliyetlerini yürütmesi gereken işletmelerin bazılarında, kapanış saatine ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı yönündeki ihbarlar üzerine , il genelinde 'Yeni normal denetimi' talimatı verdi. Vali Yerlikaya'nın talimatları kapsamında 'da 39 ilçede eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirildi.

DENETİMLER YAPILDI

Sultangazi Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, 'Yeni normal denetimi' kapsamında ilçede bulunan kafe, restoran, kıraathane ve benzeri işletmelere yönelik gerçekleştirdi.

UYULMASI TAKDİR TOPLADI

Denetimlerde işletmelerde İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Ekipler, işletmelerde sosyal mesafe, hijyen şartları, maske takılması, masa ve sandalye düzeni başta olmak üzere alınması gereken bütün tedbirleri yerinde inceledi.

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