İstanbul Valisi Ali Yerlikaya talimat verdi! Her noktada 'yeni normal' denetimi
İstanbul’da 39 ilçede 'Yeni normal denetimi' eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Sultangazi'de yapılan denetimlerde işletmelerin kurallara uyması takdir topladı.
İstanbul'da 'Yeni Normal'e uygun olarak faaliyetlerini yürütmesi gereken işletmelerin bazılarında, kapanış saatine ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı yönündeki ihbarlar üzerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, il genelinde 'Yeni normal denetimi' talimatı verdi. Vali Yerlikaya'nın talimatları kapsamında İstanbul'da 39 ilçede eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirildi.
DENETİMLER YAPILDI
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, 'Yeni normal denetimi' kapsamında ilçede bulunan kafe, restoran, kıraathane ve benzeri işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.
UYULMASI TAKDİR TOPLADI
Denetimlerde işletmelerde İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Ekipler, işletmelerde sosyal mesafe, hijyen şartları, maske takılması, masa ve sandalye düzeni başta olmak üzere alınması gereken bütün tedbirleri yerinde inceledi.
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