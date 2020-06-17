17 Haziran 2020, Çarşamba
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Marmara Denizi turuncuya boyandı, koku vatandaşları tedirgin etti

'ne kıyısı olan 'nın Mudanya sahilinde denizin renk değiştirmesiyle birlikte çevreye yayılan koku vatandaşları tedirgin etti. Uzmanlar bu durumun normal, planktonlardan kaynaklı olduğunu açıklıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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TURUNCUYA BOYANDI! KOKU TEDİRGİN ETTİ

'nin ilginç renk değişimi dikkat çekti. Havaların ısınmasıyla birlikte denizlerde görülen suyun kahverengi hali vatandaşı tedirgin ve rahatsız etse de bu durumun olarak adlandırılan deniz canlılarından kaynaklandığını biliniyor.

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