Son dakika: Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 15.57'de yüzeye 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. İşte AFAD'dan alınan verilere göre, 16 Haziran son depremler listesi...
Bingöl'ün Yedisu mevkisinde saat 15.57'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem yüzeye 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
14 HAZİRAN'DAN BERİ BEŞİK GİBİ SALLANIYOR
Bingöl'de ilk olarak 14 Haziran'dan merkez üssü Karlıova olan 5.7 şiddetinde deprem meydana geldi. İlk depremde, nöbet tutan bir korucu şehit olmuştu. 14 Haziran'dan yaşanan deprem sonrasında üst üste artçı sarsıntılar yaşanmıştı. 15 Haziran'da yine Karlıova'da 5.6 şiddetinde deprem meydana gelmişti.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2020.06.16 16:22:17 39.3645 40.6252 5.4 -.- 2.3 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL)
2020.06.16 16:16:22 37.7803 37.5323 5.0 -.- 2.5 -.- HACILAR-GOLBASI (ADIYAMAN)
2020.06.16 15:57:40 39.3725 40.6627 5.0 -.- 4.3 4.4 DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
2020.06.16 15:16:11 38.7345 43.0797 5.0 -.- 2.5 -.- VAN GOLU
2020.06.16 15:02:09 35.5360 32.1602 15.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
2020.06.16 14:46:21 39.3417 40.6582 5.0 -.- 2.3 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
2020.06.16 14:44:01 39.3647 40.7513 8.3 -.- 2.1 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
2020.06.16 14:04:26 39.3518 40.6477 4.7 -.- 2.8 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
2020.06.16 14:02:49 39.3347 40.7742 5.0 -.- 3.0 3.0 KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
2020.06.16 13:54:41 39.3323 40.6528 5.0 -.- 2.3 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
2020.06.16 13:32:22 39.3433 40.7133 2.1 -.- 2.2 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
2020.06.16 13:25:47 38.6098 39.4887 13.0 -.- 2.2 -.- ELMAPINARI-(ELAZIG)
2020.06.16 13:00:14 39.3773 40.6053 14.1 -.- 2.0 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL)
2020.06.16 12:55:40 39.3335 40.6490 1.2 -.- 2.0 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
2020.06.16 12:27:15 36.9772 28.0690 5.0 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2020.06.16 12:05:20 37.3012 27.9753 0.0 -.- 1.4 -.- KOZAGAC-YATAGAN (MUGLA)
2020.06.16 11:58:02 37.2178 28.2602 0.0 -.- 2.2 -.- KAFACA-(MUGLA)
2020.06.16 11:49:35 37.1128 28.2973 0.0 -.- 1.3 -.- YENICE-(MUGLA)
2020.06.16 11:49:34 37.1328 28.1828 5.0 -.- 1.3 -.- BAGYAKA-(MUGLA)
2020.06.16 11:06:07 39.3678 40.6407 24.4 -.- 2.1 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL)
2020.06.16 10:53:17 37.4822 36.0050 1.8 -.- 2.5 -.- HOYUK-SUMBAS (OSMANIYE)
2020.06.16 10:44:24 39.3270 40.6877 1.5 -.- 2.4 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
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