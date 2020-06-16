16 Haziran 2020, Salı
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İzmir’de 9'uncu kattan atlayıp hava yastığına düşen kişi ağır yaralandı

ilçesinde, saat 08.00 sıralarında, İnönü Caddesi 361 numaradaki apartmanda alkollü olan 55 yaşındaki Mehmet K., etmek için 9'uncu kattaki evinin penceresinden atladı. İtfaiyenin açtığı hava yastığına düşen Mehmet K., ağır yaralandı. Mehmet K.'nin atlama anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.06.2020 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
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Ailevi problemler yaşadığı belirtilen Mehmet K., 9'uncu kattaki evinin penceresine çıkıp, bağırmaya başladı. Alkollü olduğu öne sürülen Mehmet K.'yi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri apartmanın önüne açarak önlem aldı.

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