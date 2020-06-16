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Sakarya’da nehirde kaybolan 13 yaşındaki Gökdeniz'in cansız bedeni bulundu

Adapazarı ilçesinde önceki gün saat 15.00 sıralarında serinlemek için girdiği nehirde kaybolan 13 yaşındaki ’in cansız bedeni bulundu. Oğlunun cansız bedenini görün baba sinir krizi geçirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.06.2020 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
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BİR BABANIN ÇÖKTÜĞÜ AN!

Adapazarı ilçesi Turnadere Mahallesi'nde önceki gün saat 15.00 sıralarında , arkadaşıyla birlikte Nehri'ne girdi. Bir süre sonra Gökdeniz Serbest nehirde gözden kayboldu, boğulma tehlikesi geçiren arkadaşı ise kendi imkanlarıyla sudan çıktı.

OTOPSİ YAPILACAK

Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, ve deniz polisleri Gökdeniz Serbest için arama çalışması başlattı. Deniz polisi, Serbest'in kaybolduğu bölgeye 500 metre mesafede çamura saplanmış cansız bedenine ulaştı. Gökdeniz Serbest'in cenazesi, sudan çıkarılarak otopsi için Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

BABA YIKILDI

Endişeli bekleyişini sürdüren baba , oğlunun cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi. Muammer Serbest yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

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