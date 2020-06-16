Sakarya’da nehirde kaybolan 13 yaşındaki Gökdeniz'in cansız bedeni bulundu
Adapazarı ilçesinde önceki gün saat 15.00 sıralarında serinlemek için girdiği nehirde kaybolan 13 yaşındaki Gökdeniz Serbest’in cansız bedeni bulundu. Oğlunun cansız bedenini görün baba sinir krizi geçirdi.
Adapazarı ilçesi Turnadere Mahallesi'nde önceki gün saat 15.00 sıralarında Gökdeniz Serbest, arkadaşıyla birlikte Sakarya Nehri'ne girdi. Bir süre sonra Gökdeniz Serbest nehirde gözden kayboldu, boğulma tehlikesi geçiren arkadaşı ise kendi imkanlarıyla sudan çıktı.
OTOPSİ YAPILACAK
Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve deniz polisleri Gökdeniz Serbest için arama çalışması başlattı. Deniz polisi, Serbest'in kaybolduğu bölgeye 500 metre mesafede çamura saplanmış cansız bedenine ulaştı. Gökdeniz Serbest'in cenazesi, sudan çıkarılarak otopsi için Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.
BABA YIKILDI
Endişeli bekleyişini sürdüren baba Muammer Serbest, oğlunun cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi. Muammer Serbest yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
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