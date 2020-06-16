Ankara’da 'FETÖ' yalanıyla dolandırıcılık yapan çeteye 'Ayasofya' operasyonu
Ankara’da vatandaşa kendisini polis olarak tanıtıp FETÖ yalanıyla dolandırıcılık yapan çete “Ayasofya” operasyonu ile yakalandı. Vatandaşları kandırmak için 'Ayasofya' ve 'Fetih1453' şifrelerini kullanan şüphelilerden 2'si tutuklandı.
15 Temmuz darbe girişiminden sonra dolandırıcıların en çok kullandığı yöntemler arasına giren 'adınız FETÖ operasyonlarına karıştı' olayı bir kez daha yaşandı. Ankara'da 3 kişilik çete, kendilerini polis olarak tanıtıp, adlarının FETÖ operasyonuna karıştığını söyleyerek çok sayıda vatandaşı dolandırdı.
ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ
Mağdur vatandaşların ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan telefon dinlemeleri sonucunda, şüphelilerin H.C., A.A. ve İ.B. oldukları tespit edildi.
TUTUKLANDILAR
Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, bir vatandaşı dolandırmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. ile İ.B. tutuklanırken, H.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
PAROLA 'AYASOFYA', İŞARET 'FETİH1453'
Öte yandan ekipler tarafından derinleştirilen çalışmalarda, şüphelilerin çağrı merkezine benzeyen bir oda kurdukları ve telefon ile görüştükleri vatandaşları bu odada aradıkları belirlendi. Ayrıca, şüphelilerin dolandırdıkları vatandaşların güvenini kazanmak için 'Ayasofya' parolasını kullandıkları saptandı. Şüphelilerin kendi aralarında işaretleşmek için ise 'Fetih1453' parolasını kullandıkları öğrenildi.
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