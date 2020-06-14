Son dakika: Bingöl'de korkutan deprem
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada ise Bingöl Karlıova'daki depremin büyüklüğünün 5,7 olduğu bildirildi. Deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada ise Bingöl Karlıova'daki depremin büyüklüğünün 5,7 olduğu bildirildi. Deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.
AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA
AFAD, Saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'dan alınan ilk bilgilere göre 5.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmamış, hasar bildirimi yapılmamıştır. Jandarma tarafından köy tarama çalışmalarının devam ettiği, tedbiren Erzurum ve Diyarbakır'dan arama kurtarma ve UMKE ekiplerinin yonlendirildiği bildirilmiştir.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 14, 2020
Büyüklük : 5.7 (Mw)
Yer : Karliova (Bingöl)
Tarih-Saat : 14.06.2020, 17:24:26 TSİ
Enlem : 39.3630 N
Boylam : 40.7223 E
Derinlik : 0.00 km
Detay : https://t.co/AzPRoOoO5m@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl'de meydana gelen 5.7'lik depremle ilgili, "Bingöl Karlıova'da meydana gelen ve çevre illerimizden hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edilmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.
Bingöl Karlıova'da meydana gelen ve çevre illerimizden hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Murat KURUM (@murat_kurum) June 14, 2020
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edilmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz.
BİNGÖL VALİSİNDEN AÇIKLAMA
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Depremde bir karakolumuzun gözetleme kulesi yıkıldı, 3 kişi yaralı. Bölgede ölü bilgisi yok şu anda." dedi.
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2'si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir." dedi.
Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2'si de hafif şekilde yaralanmıştır.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 14, 2020
Köylerimizde tarama devam etmektedir.
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