İstanbul Boğazı'nı çöplüğe terk eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na vatandaşlardan büyük tepki |Video

İstanbul Boğazı'dna çöp adaları oluştu. İstanbullular isyan etti.

Sarıyer'de parklardan ve denizlerden gelen çirkin görüntülere İstanbul Boğazı'nın kıyıları da eklendi.

Çirkin görüntüler karşısında "İstanbul bu çirkin görüntüleri yıllar önce terk etmişti. Yeniden 1990'ların öncesine taşındı. 3 aydır buraya gelmiyordum. Berbat bir görüntü ile karşılaştım. İstanbul'a hiç yakışmıyor. her yer pislik, karadaki pisliğin bir kısmı denizde de görülüyor. İlgilenen kimse yok. eskiden gezip dolaşmaktan zevk aldığımız İstinye koyu bölgesi şimdi pis bir görüntüye sahip, içler acısı bir durum var. Bundan dolayı çok üzgünüz" ifadelerini kullanan bir vatandaş yaşanan sorumsuzluğa tepki gösterdi.

Sarıyer sahilinin büyük bir kesimi çöp tabakası ile kaplandı.

Lüks teknelerin olduğu alanda çöp adacıkları oluştu.

Temizleme çalışmalarının yapılmayınca Boğaz'da çöplerin yüzdüğü görüldü.

VATANDAŞLAR İMAMOĞLU'NA TEPKİ

Bölgede yaşayan bir vatandaş ise kirlilik nedeniyle CHP'li İBB Başkan Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Eskiden kıyı boyunca temizlik yapan motorların olduğunu şu anda o motorların çalışmadığını bunun da İmamoğlu'nun tasarruflarından bir tanesi olduğunu iddia etti.