Elazığ'da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemelere de el konuldu.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışmasıyla kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaştı.
MALZEMLERE EL KONULDU
Ekipler, Sivrice ilçesine bağlı Nergize köyünde düzenlenen operasyonla, kaçak kazı yapan M.Ö., A.Ö.Ö. ve M.O.'yu suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemelere de el konuldu.
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