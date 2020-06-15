15 Haziran 2020, Pazartesi
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Elazığ'da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı

'ın Sivrice ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemelere de el konuldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.06.2020 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışmasıyla kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaştı.

MALZEMLERE EL KONULDU

Ekipler, Sivrice ilçesine bağlı Nergize köyünde düzenlenen operasyonla, kaçak kazı yapan M.Ö., A.Ö.Ö. ve M.O.'yu suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemelere de el konuldu.

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