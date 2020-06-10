Son dakika: MEB'den flaş karar! Yaz okulları açılıyor

SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanlığınca, eylül ayında ilkokula başlayacak çocuklar için yaz okullarının ve yaz kulüplerinin açılması kararlaştırıldı.



Bakanlığın illere gönderdiği yazıya göre karne, teşekkür ve takdir belgeleri elektronik ortamda erişime açılacak.



Mazeretleri nedeniyle birinci dönem puanı bulunmayan öğrenciler de sınıflarını geçmiş sayılacak, velinin talebi ile sınıf tekrarı yapılabilecek.