Son dakika: Öğrenciler dikkat! MEB açıkladı: Sorumluluk sınavları 22-30 Haziran'da yapılacak
Lise öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler için sorumluluk sınavları, 22-30 Haziran arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sınavlarda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının derslerinden birinci döneme ait konu ve kazanımlardan sorumlu olacak.
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen yazıya göre, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek. Alt sınıflar da dahil, başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek.
2019-2020 eğitim ve öğretim yılında sorumlu geçilen derslerini kapsayacak şekilde yapılacak sorumluluk sınavlarına 9, 10, 11 ve 12'inci sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler katılabilecek.
BİRİNCİ DÖNEM DERSLERİNDEN SORUMLU OLACAKLAR
Sınavlar, öğrenci ve velilere duyurulup okul yönetimlerince gerekli tedbirler alınarak 22-30 Haziran'da gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sınavlarda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının derslerinden birinci döneme ait konu ve kazanımlardan sorumlu olacak.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- KPSS 2020/7 atama sonuçları açıklandı mı?
- CHP'li Soyer'in Atatürk imzalı maskesine tepki!
- Aliyev’den “Dostluk” nişanı
- Dev projede tarihi gün! Başkan Erdoğan da katılacak
- "Hainin yeri Meclis değil kodestir!"
- Denize girmek yasak mı?
- Türkiye'den Mısır'a sert tepki!
- O ilimizde ikinci dalga paniği!
- Bakan Akar'dan Yunan bakana 'çatışma' yanıtı!
- Bakan Selçuk duyurdu: 1 Temmuz'da başlıyor
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1000 TL yardım nasıl alınır? e-Devlet pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- THY resmen açıkladı! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Konut kredisi faiz oranı hesaplama: 2020 Ziraat, Halbank, Vakıfbank 15 yıl vadeli ev kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: 2. el araba fiyatları ne zaman düşer? 2020 sıfır ve ikinci el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: Denize girmek yasak mı? İstanbul, Muğla'da denize girmek serbest mi? Plajlar açıldı mı?
- Son dakika: Mangal yasağı kalktı mı? Mangal yakmak yasak mı? Piknik yapmak serbest mi?
- A101'de hafta sonu indirimleri başladı! 6 Haziran 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Gram altın için dikkat çeken yorum! 430 liraya çıkacak... 6 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- A101 6 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Haftanın Yıldızları ve Çok Al Az Öde kampanyaları belli oldu
- Son dakika: Mangal yasağı ne zaman kalkacak? Piknik yapmak serbest mi?
- Altın fiyatları ne olacak? Düşüş sürüyor... 5 Mayıs gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu?
- Hızla artıyor! Koronavirüsten daha ölümcül! Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedir? Belirtileri neler?