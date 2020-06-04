MEB açıkladı: Ağustos'ta okullar açılacak mı? 2020 Okullarda telafi eğitimi ne zaman, nasıl yapılacak?

Son dakika haberi... Ağustos'ta okullar açılacak mı? Telafi eğitimi ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi eğitim kurumlarında yüz yüze telafi eğitimin başlayacağı tarih belirlendi. Üç hafta sürecek telafi eğitimin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Öte yandan uzaktan eğitim sürecinin de biteceği tarih belli oldu. Telafi eğitiminin yapılacağı tarih ile ilgili detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Ağustos'ta okullar açılacak mı? 2020 Okullarda telafi eğitimi ne zaman, nasıl yapılacak? İşte MEB açıklamaları...

Giriş Tarihi: 04.06.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 11:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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