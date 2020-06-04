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Haberler Galeri MEB açıkladı: Ağustos'ta okullar açılacak mı? 2020 Okullarda telafi eğitimi ne zaman, nasıl yapılacak?

MEB açıkladı: Ağustos'ta okullar açılacak mı? 2020 Okullarda telafi eğitimi ne zaman, nasıl yapılacak?

Son dakika haberi... Ağustos'ta okullar açılacak mı? Telafi eğitimi ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi eğitim kurumlarında yüz yüze telafi eğitimin başlayacağı tarih belirlendi. Üç hafta sürecek telafi eğitimin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Öte yandan uzaktan eğitim sürecinin de biteceği tarih belli oldu. Telafi eğitiminin yapılacağı tarih ile ilgili detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Ağustos'ta okullar açılacak mı? 2020 Okullarda telafi eğitimi ne zaman, nasıl yapılacak? İşte MEB açıklamaları...

Giriş Tarihi: 04.06.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 11:09
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MEB açıkladı: Ağustos'ta okullar açılacak mı? 2020 Okullarda telafi eğitimi ne zaman, nasıl yapılacak?

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda telafi eğitimin yapılacağı tarih belli oldu. Resmi eğitim kurumlarında yüz yüze telafi eğitimin başlayacağı tarihin açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci ve veliler, okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek. Peki, Ağustos'ta okullar açılacak mı? 2020 Okullarda telafi eğitimi ne zaman, nasıl yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

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MEB açıkladı: Ağustos'ta okullar açılacak mı? 2020 Okullarda telafi eğitimi ne zaman, nasıl yapılacak?

AĞUSTOS'TA OKULLAR AÇILACAK MI? TELAFİ EĞİTİMİ...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin 31 Ağustos Pazartesi başlayacak ve üç hafta sürecek.

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MEB açıkladı: Ağustos'ta okullar açılacak mı? 2020 Okullarda telafi eğitimi ne zaman, nasıl yapılacak?

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?

MEB'den yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitim süreci 19 Haziran Cuma günü tamamlanacak.

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MEB açıkladı: Ağustos'ta okullar açılacak mı? 2020 Okullarda telafi eğitimi ne zaman, nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, uzaktan eğitim sürecinin arka planında telafi eğitimlerinin planlanmasıyla ilgili çalışmaların büyük titizlik içinde sürdürüldüğünü bildirdi.

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MEB açıkladı: Ağustos'ta okullar açılacak mı? 2020 Okullarda telafi eğitimi ne zaman, nasıl yapılacak?

Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"EBA TV ve EBA internet uygulamasını mutlaka yüz yüze telafi eğitimleriyle destekleyeceğiz. Bu süreçte öncelikle öğrencilerimizin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşıp destekleme ve yetiştirme kursları ile telafi eğitimlerimize yıl içerisinde devam edeceğiz."