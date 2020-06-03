MEB açıklamaları: LGS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 LGS sınavı ne zaman? Sınav nasıl olacak?

Son dakika haberi... LGS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? LGS ne zaman? 2020 liseye geçiş sınavına kısa bir süre kala, öğrenciler ve velileri sınav giriş belgelerini araştırmaya başladılar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınav ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarih ve sınav hakkında detaylar belli oldu. Peki, LGS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 LGS sınavı ne zaman? Sınav nasıl olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 03.06.2020 11:32 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 11:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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