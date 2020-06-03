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MEB açıklamaları: LGS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 LGS sınavı ne zaman? Sınav nasıl olacak?

Son dakika haberi... LGS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? LGS ne zaman? 2020 liseye geçiş sınavına kısa bir süre kala, öğrenciler ve velileri sınav giriş belgelerini araştırmaya başladılar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınav ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarih ve sınav hakkında detaylar belli oldu. Peki, LGS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 LGS sınavı ne zaman? Sınav nasıl olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 03.06.2020 11:32 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 11:39
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MEB açıklamaları: LGS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 LGS sınavı ne zaman? Sınav nasıl olacak?

Son dakika... LGS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? LGS sınavı için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek LGS sınavı için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesinin hangi tarihte yayımlanacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınavının nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, LGS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 LGS sınavı ne zaman? LGS nasıl olacak? İşte detaylar...

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MEB açıklamaları: LGS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 LGS sınavı ne zaman? Sınav nasıl olacak?

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

LGS sınav giriş bilgileri 12 Haziran'da e-Okul sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Öğrenciler sınava kendi okullarında girecekler. LGS giriş belgeleri öğrencilerin sınava girecekleri okullarda sırların üstünde yer alacak.

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MEB açıklamaları: LGS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 LGS sınavı ne zaman? Sınav nasıl olacak?

LGS NE ZAMAN? 2020

2020 LGS sınavı 20 Haziran'da gerçekleştirilecek.

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MEB açıklamaları: LGS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 LGS sınavı ne zaman? Sınav nasıl olacak?

Ziya Selçuk'un paylaştığı videoda yer alan sorular ve yanıtları şöyle:

"- Soru: Öğrenciler sınava hangi okulda girecek?

Cevap: Öğrenciler sınava kendi okullarında girecekler.

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MEB açıklamaları: LGS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 LGS sınavı ne zaman? Sınav nasıl olacak?

- Soru: İkili eğitim yapan okullardaki öğrenciler kendi okullarında sınava girebilecekler mi?

Cevap: Bu durumdaki öğrenciler kendi okullarında sınava girebilecekler, ancak sosyal mesafenin yetersiz olması durumunda az sayıda öğrencimiz kendi okullarına en yakın okulda sınava girecekler.

- Soru: Öğrenciler sınav giriş belgelerini nereden alacaklar?

Cevap: Sınav giriş belgeleri, öğrencilerin sınav salonundaki masalarına konulacak.