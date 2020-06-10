Akdeniz'i istila eden balon balıkları, tatilcileri de korkutuyor
Balık türleri arasında 'istilacı' tür olarak da bilinen balon balığı, Akdeniz ve Ege Denizi'nde tehlike saçmaya devam ediyor. Doğal düşmanı bulunmayan ve günden güne popülasyonu artan balon balıkları, bir taraftan balıkçıların ağlarını delerken, diğer taraftan denize giren vatandaşları da tedirgin ediyor.
Adana'nın sahil ilçelerinden Karataş'ta balıkçılar, tekneleriyle sosyal mesafe kurallarına uyarak balık avını sürdürüyor. Balıkçılar, Kızıldeniz'den Akdeniz'e ve Ege Denizi'ne ulaşan ve bir süredir balık stoklarında büyük kayıplara neden olan balon balıkları nedeniyle maddi kayıplar yaşıyor. Adana'nın Karataş ilçesinde uzun yıllar balıkçılık sektöründe hizmet veren, yerel balıkçıların kurduğu Su Ürünleri Kooperatifler Birliği'nin başkanı Celal Safsoylu, Türkiye'nin en yoğun balıkçı filolarından birine sahip olduklarını söyledi.
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