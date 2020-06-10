Fenomen 'Ares'i öldüren baba-oğul için istenen ceza belli oldu
Antalya'da, 'Ares' takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'i (18) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Veysi E. (47) ile oğlu Kadir O.E. (25) hakkında hazırlanan iddianame Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, baba ve oğlunun ömür boyu hapisleri istendi.
Olay, 4 Şubat günü Kepez ilçesi Duacı'daki ormanlık alanda meydana geldi. Kadir O.E., iddiaya göre bir internet sitesinde kız kardeşi H.E.'nin (14) müstehcen fotoğraflarını gördü. Kadir O.E., bunun üzerine kız kardeşine baskı yaparak bu fotoğrafları sordu. Fotoğrafları 'Ares' takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'in siteye koyduğunu öğrenen Kadir O.E., durumu babası Veysi E.'ye anlattı. Baba- oğul Diyarbakır'dan gelip, Şeyhmus Özdemir'i 'reklam filmi çekmek' bahanesiyle buluşmaya davet etti.
Baba oğul, buluştuktan sonra Kepez'de ormanlık alana götürdükleri Özdemir'i darbetti. Veysi E. ve oğlu Kadir O.E. sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerince gözaltına alınan baba ve oğlu, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Hastanede tedaviye alınan Şeyhmus Özdemir ise 15 gün sonra yaşamını yitirdi.
ÖMÜR BOYU HAPİS TALEBİ
Veysi ve Kadir O.E. hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, sanıklar hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis talep edildi. Veysi E., iddianamede de yer alan ve kolluk kuvvetlerine verdiği ifadesinde, maktulün kendisine ve oğluna küfrederek saldırdığını, darbedildiklerini belirterek, "Ben babalık psikolojisiyle şahsın yüzüne vurmaya başladım. Bacaklarına da tekme attım. Oğlum şahsa vurmadı. Şahıs birkaç dakika bayıldı. Tekrar ayılınca aracımızın arka koltuğuna oturttuk. Polisi ve ambulansı aradık" dedi.
Kadir O.E. de benzer savunma yaptı.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Milyonları ilgilendiriyor! Bayram müjdesi...
- Denizci yüzbaşı itirafçı oldu matematikçiler FETÖ'nün şifresini kırdı
- Meteoroloji'den o iller için flaş uyarı
- Büyük tehlike! Çare bulunamıyor
- MEB'den karar! Yaz okulları açılıyor
- Derman ve Yiğit Türkiye'ye getirildi!
- İşte kaldırılan tüm yasaklar!
- Şehit Aybüke öğretmenin adının hikayesi...
- Kaynanadan gelinine akılalmaz oyun!
- CHP’li belediyeden kriz fırsatçılığı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 10 Haziran gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar?
- Kampanya açıklandı! ŞOK'ta bu hafta neler var? 10 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu
- Son dakika: Konut kredisi yapılandırma var mı? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 0,64-0,74 kredi yapılandırma olacak mı?
- Son dakika: LGS ve YKS ertelenecek mi? 2020 LGS ve YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: İşten çıkarma yasağı uzayacak mı? Kısa çalışma ve ücretsiz izin nakdi ücret desteği devam edecek mi?
- Son dakika: Sinema salonları ne zaman açılacak? Eğlence mekanları, internet kafeler ne zaman açılıyor?
- SON DAKİKA! Yurt dışı uçuşlar hangi ülkelere açılacak? 2020 THY dış hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir...
- 9 Haziran koronavirüs tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte korona son durum...
- 9 Haziran evde bakım maaşı yattı mı? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayımlandı mı?
- HES kodu alma işlemleri: HES kodu nasıl alınır? SMS ve e-devlet giriş ile HES kodu nasıl alınır?
- Bugün belli olacak! 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Yasak kalktı mı?