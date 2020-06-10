10 Haziran 2020, Çarşamba
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Fenomen 'Ares'i öldüren baba-oğul için istenen ceza belli oldu

'da, 'Ares' takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni 'i (18) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Veysi E. (47) ile oğlu Kadir O.E. (25) hakkında hazırlanan iddianame Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, baba ve oğlunun ömür boyu hapisleri istendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
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FENOMEN 'ARES'İN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME

Olay, 4 Şubat günü Kepez ilçesi Duacı'daki ormanlık alanda meydana geldi. Kadir O.E., iddiaya göre bir internet sitesinde kız kardeşi H.E.'nin (14) müstehcen fotoğraflarını gördü. Kadir O.E., bunun üzerine kız kardeşine baskı yaparak bu fotoğrafları sordu. Fotoğrafları 'Ares' takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni 'in siteye koyduğunu öğrenen Kadir O.E., durumu babası Veysi E.'ye anlattı. Baba- oğul 'dan gelip, Şeyhmus Özdemir'i 'reklam filmi çekmek' bahanesiyle buluşmaya davet etti.

Baba oğul, buluştuktan sonra Kepez'de ormanlık alana götürdükleri Özdemir'i darbetti. Veysi E. ve oğlu Kadir O.E. sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerince gözaltına alınan baba ve oğlu, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Hastanede tedaviye alınan Şeyhmus Özdemir ise 15 gün sonra yaşamını yitirdi.



ÖMÜR BOYU HAPİS TALEBİ

Veysi ve Kadir O.E. hakkında hazırlanan iddianame, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, sanıklar hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis talep edildi. Veysi E., iddianamede de yer alan ve kolluk kuvvetlerine verdiği ifadesinde, maktulün kendisine ve oğluna küfrederek saldırdığını, darbedildiklerini belirterek, "Ben babalık psikolojisiyle şahsın yüzüne vurmaya başladım. Bacaklarına da tekme attım. Oğlum şahsa vurmadı. Şahıs birkaç dakika bayıldı. Tekrar ayılınca aracımızın arka koltuğuna oturttuk. Polisi ve ambulansı aradık" dedi.

Kadir O.E. de benzer savunma yaptı.

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