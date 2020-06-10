Kayseri'de FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 7 gözaltı
Kayseri’de, FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen hakim ve savcının da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, firari örgüt üyelerinin 'gaybubet evi' olarak kullanılan evlerde saklandıklarını tespit etti.
ŞAFAK VAKTİ OPERASYON
Haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin kaldıkları evler tespit edilerek şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda, A.D., A.R.Ü., L.G.Ü., E.T., F.T., H.K. ve Y.B. gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının meslekten ihraç edilen hakim, savcı, askeri personel ve öğretmen oldukları belirlendi.
7 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM
Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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