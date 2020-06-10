10 Haziran 2020, Çarşamba
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Kayseri'de FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 7 gözaltı

’de, /'nin gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen hakim ve savcının da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
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ŞAFAK VAKTİ YAKALANDILAR!

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü () ekipleri, /'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, firari örgüt üyelerinin 'gaybubet evi' olarak kullanılan evlerde saklandıklarını tespit etti.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON

Haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin kaldıkları evler tespit edilerek şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda, A.D., A.R.Ü., L.G.Ü., E.T., F.T., H.K. ve Y.B. gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının meslekten ihraç edilen hakim, savcı, askeri personel ve öğretmen oldukları belirlendi.

7 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM

Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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