Son dakika: PKK'da çözülme sürüyor! Güvenlik güçlerine teslim oldular
Son dakika haberi... MSB: Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Suriye kuzeyinden kaçan 1 PKK/YPG’li terörist Nusaybin’de hudut karakolumuza, Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist de Silopi’de güvenlik güçlerine teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Suriye kuzeyinden kaçan 1 PKK/YPG'li terörist Nusaybin'de hudut karakolumuza, Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist de Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.
Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Suriye kuzeyinden kaçan 1 PKK/YPG'li terörist Nusaybin'de hudut karakolumuza, Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist de Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu. pic.twitter.com/tS2g2DuQxr— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 10, 2020
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