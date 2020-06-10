10 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: PKK'da çözülme sürüyor! Güvenlik güçlerine teslim oldular

Son dakika haberi... : Kararlı operasyonlarımız neticesinde ’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. kuzeyinden kaçan 1 PKK/’li terörist ’de hudut karakolumuza, kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist de ’de güvenlik güçlerine teslim oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
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PKK'DA ÇÖZÜLME SÜRÜYOR!

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü 'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Suriye kuzeyinden kaçan 1 PKK/YPG'li terörist Nusaybin'de hudut karakolumuza, Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist de Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.

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