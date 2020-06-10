CHP işçi kıyımına devam ediyor! İBB’de Whatsapp’tan fişlenen çalışanlar böyle işten atıldı
CHP’li Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan işçileri farklı yöntemler uygulayarak işten çıkarmaya devam ediyor. Sosyal medya paylaşımları ve Whatsapp görüşmeleri takibe alınan İBB çalışanlarının fişlendiği ve çeşitli bahanelerle işten atıldığı belirtiliyor. Sabah’tan Damla Kaya’n��n haberine göre; İBB, disiplin kurulu adı altında bu fişlemeler sonrası çalışanlardan 12 kişiyi daha işten çıkardığı da ortaya çıktı.
CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçileri farklı yöntemler uygulayarak işten çıkarmaya devam ediyor. Hatta İBB'nin bazı belediye çalışanlarını sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarına göre fişlendiği, disiplin kurulu adı altında bu fişlemeler sonrası işten çıkardığı da ortaya çıktı. Sosyal medyada yer alan @İBBmagdurları isimli hesap belediyeden çıkarılan işçilerin sesi oldu.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI GEREKÇE GÖSTERİLDİ
Koronavirüs salgını döneminde işten çıkarma yasağı olmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 8 Haziran 2020 tarihinde İSPARK'ta Kadıköy Salı Pazarı Otoparkı'nda çalışan tesis sorumlusu Ömer Çevik isimli çalışanı yine sosyal medya hesabındaki paylaşımlar gerekçe gösterilerek işten çıkardı. Çevik'e işten çıkarıldığına dair noter tasdikli belge gönderildi.
ŞEFİN WHATSAPP'INI BAHANE ETTİLER
Halkla İlişkiler Müdürlüğü Mobil İletişim Şefliği'nde görev alan KÜLTÜR A.Ş. personeli Muhammet Kaya, 23 Haziran 2019 sonrası Whatsapp durumundaki paylaşımları gerekçe gösterilerek savunması istendi. Üç iş günü içinde savunma vermezse gerekli işlemlerin yapılacağı beyan edilince Kaya, savunmasını verdi. Ancak WhatsApp durumuna 'Hani her şey güzel olacaktı' yazan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. personeli Kaya bu cümlesi gerekçe gösterilerek 12 Şubat 2020 tarihinde işten atıldı.
ESKİ İSPARK YÖNETİCİSİ BÖYLE SESLENDİ
Eski bir İSPARK yöneticisi Hüseyin Hacıoğlu, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle işten çıkartılan 12 kişi hakkında tazminatsız işten çıkarılmasıyla ilgili bir açıklama yaparak şunları söyledi:
"Allah herkesin evine bol ve bereketli kazançlar nasip etsin inşallah. Bu İstanbul'u başkalarının aklıyla yönetmeye çalışan Ekrem İmamoğlu efendi ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Daha önce namus sözü verdiğiniz halde işten çıkartmayacağız dediniz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan İSPARK'tan bakıyoruz ki, geçmişte kardeşlerimizin yaptığı paylaşımlardan dolayı sorgusuz sualsiz bunları atıyorsunuz. Bunu bir tarafa bıraktık. Hani sizin özgürlük anlayışınız, Ekrem İmamoğlu efendi sen gidip Eyüp Sultan'da Kur'an-ı Kerim okudun, saf insanların duygularıyla oynadın. Kemal Kılıçdaroğlu sen de CHP'nin grup toplantısında ne dedin. "Namus sözü veriyorum!" dedin. Sizin namus anlayışınız bu kadar mı? Bu çocukları tazminatsız çıkartıyorsunuz, bu çocuklar ne yiyecek evlerine ne götürecek? Haktan hukuktan bahsediyorsunuz değil mi? Dümenden yürümüşten adalet için Ankara'ya. Bu çocuklar ne yapacak? 14 yıllık 12 yıllık çalışan çocuklar var, bu çocukların içinde. Ve Ekrem İmamoğlu efendiye hakaret etmemişler, sen bu çocukları çıkartıyorsun. Bizde İSPARK'ta yöneticilik yaptık ama biz solcu kardeşimizi, CHP'li kardeşimiz vardı hiçbirini görüşünden dolayı atmadık. Hep beraber kardeş kardeşe geçiniyorduk. Siz şeflik dönemindeki gibi İsmet İnönü'nün yönettiği dönemdeki gibi herkesin size biat etmesini mi istiyorsunuz. İnsanlarla niye dalga geçiyorsunuz, bak Ekrem İmamoğlu efendi, bir buçuk yılın gitti, kaldı üç buçuk yılın. Bu insanlar seni sandığa gömecekler, gömüleceksin sandığa. Artık insanlar sizin gerçek yüzünüzü öğrendi, 89 seçimlerini kazanmıştınız İstanbul'da ne halt ettiğinizi gördüler, 1994 Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiyle İstanbul'u kazandık. Belediyecilikle tanıştı İstanbul. Sular akmıyordu, su akmaya başladı. Haliç b.k kokmaya başladı. Arıtma tesislerini açmıyorsun. İnsanların ekmeğiyle oynuyorsun." (Damla Kaya/ Sabah)
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