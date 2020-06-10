10 Haziran 2020, Çarşamba
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65 yaş üstü sokağa akın etti, soluğu kart aktifleştirme kuyruğunda aldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 80 gündür sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle eve kapanan vatandaşlar, Başkan 'ın açıkladığı yeni normalleşme kapsamında sokaklara akın etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
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65 YAŞ ÜSTÜ SOLUĞU ORADA ALDI!

vatandaşlar sabahın ilk ışıklarıyla soluğu kartlarının yeniden aktive edildiği istasyonlarında aldı. Bursaray'ın Şehreküstü İstasyonu'nda sosyal mesafeye dikkat edilmeden uzun kuyruklar oluştu.

65 yaş üstü sokağa akın etti, soluğu kart aktifleştirme kuyruğunda aldı 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA AKIN ETTİ, SOLUĞU KART AKTİFLEŞTİRME KUYRUĞUNDA ALDI

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yeni açıklamalarda bulundu. Erdoğan; 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini açıkladı. Bunun üzerine 3 aydır eve kapalı olan 65 yaş üstü vatandaşlar sokaklara akın etti. 65 yaş üstü vatandaşlar ücretsiz seyahat kartlarını vizeletmek için ise Şehreküstü bulunan ofisinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

BU ÖZGÜRLÜĞE HERKESİN KURALLARA UYARAK...

BURULAŞ görevlileri ise uzun kuyruklar oluşturan 65 yaş üstü vatandaşları sürekli sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maske takma konusunda uyardı. Yaklaşık 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşların bazıları özgürlüklerine kavuştuklarını dile getirirken, bazıları ise verilen bu özgürlüğe herkesin kurallara uyarak dikkatli şekilde uymaları gerektiğini belirtti.

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