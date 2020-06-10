65 yaş üstü sokağa akın etti, soluğu kart aktifleştirme kuyruğunda aldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 80 gündür sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle eve kapanan 65 yaş üstü vatandaşlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni normalleşme kapsamında sokaklara akın etti.
65 yaş üstü vatandaşlar sabahın ilk ışıklarıyla soluğu ücretsiz kartlarının yeniden aktive edildiği metro istasyonlarında aldı. Bursaray'ın Şehreküstü İstasyonu'nda sosyal mesafeye dikkat edilmeden uzun kuyruklar oluştu.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yeni açıklamalarda bulundu. Erdoğan; 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini açıkladı. Bunun üzerine 3 aydır eve kapalı olan 65 yaş üstü vatandaşlar sokaklara akın etti. 65 yaş üstü vatandaşlar ücretsiz seyahat kartlarını vizeletmek için ise Şehreküstü Metro İstasyonunda bulunan BURULAŞ ofisinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
BU ÖZGÜRLÜĞE HERKESİN KURALLARA UYARAK...
BURULAŞ görevlileri ise uzun kuyruklar oluşturan 65 yaş üstü vatandaşları sürekli sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maske takma konusunda uyardı. Yaklaşık 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşların bazıları özgürlüklerine kavuştuklarını dile getirirken, bazıları ise verilen bu özgürlüğe herkesin kurallara uyarak dikkatli şekilde uymaları gerektiğini belirtti.
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