07 Haziran 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: DSİ'den Ekrem İmamoğlu'nun Riva Deresi'ne ilişkin ifadelerine yönelik flaş açıklama

Son dakika: DSİ'den Ekrem İmamoğlu'nun Riva Deresi'ne ilişkin ifadelerine yönelik flaş açıklama

Son dakika haberi.. Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Başkanı 'nun dün sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarının internet sitelerinde yer alan "'nin ıslahının DSİ'nin sorumluluğunda bulunduğu ancak yapılmadığı"na yönelik ifadelerine cevap verildi. DSİ açıklamasında, "Riva Deresi yan kollarında ıslah projeleri ve kamulaştırma planları 2014 ve 2015'te tamamlanarak Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderildi, halen kamulaştırmalarının yapılarak DSİ'ye teslim edilmeleri bekleniyor. Gelinen noktada Riva Deresi ve yan kolları planlama ve kati proje çalışmalarının üst havza tedbirleriyle bir bütün olarak 2020 içinde tamamlanması hedefleniyor" denildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.06.2020 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020
ABONE OL
DSİ'DEN İMAMOĞLU'NUN İFADELERİNE YÖNELİK FLAŞ AÇIKLAMA
Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Başkanı 'nun dün sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarının internet sitelerinde yer alan "'nin ıslahının DSİ'nin sorumluluğunda bulunduğu ancak yapılmadığı"na yönelik ifadelerine cevap verildi.

"SORUMLULUK İBB'DE"

Açıklamada, 7-8-9 Eylül 2009'da genelinde yaşanan sel felaketi sonucu AKOM'da alınan kararlar doğrultusunda, Karadeniz'e ve baraj rezervuarlarına dökülen derelerin ıslah, bakım ve işletme sorumluluğunun DSİ'ye, 'ne ve boğaza dökülen derelerin sorumluluğunun ise İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) verildiğini hatırlatılarak, "Bu kapsamda DSİ 14. (İstanbul) Bölge Müdürlüğümüz, Asya yakasında 52 dere, Avrupa yakasında ise 70 dere olmak üzere 122 derenin (533 kilometre) ıslah uygulama projeleri ve kamulaştırma planlarını hazırlayarak söz konusu dere güzergahlarının imar planlarına işlenmesi için İBB'ye göndermiştir." ifadeleri kullanıldı.

"İBB KAMULAŞTIRMALARI GERÇEKLEŞTİRMEDİĞİNDEN YAPIM AŞAMASINA GEÇİLEMEDİ"

Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı Başbakanlık Genelgesi'nin 9'uncu maddesi gereğince dere ıslah güzergahlarının kamulaştırmalarının Başkanlığı ve görevlendirdiği İSKİ Genel Müdürlüğünce yapılarak DSİ'ye ihtilafsız teslim edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Böylelikle söz konusu dere ıslah projelerine yönelik yapım ihaleleri DSİ'ce gerçekleştirilebilecektir ancak İBB tarafından kamulaştırma çalışmaları gerçekleştirilemediğinden, DSİ tarafından ıslah projelerinde yapım aşamasına geçilememiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Riva Deresi'nde istisnai olarak Ömerli Barajı'ndan itibaren başlayıp Beykoz sınırına kadar kısımda DSİ tarafından ıslah inşaatı çalışmalarının 2012'de gerçekleştirildiği, devam eden kamulaştırma problemleri sebebiyle Beykoz ilçe sınırlarından ileriye doğru çalışmaların devam ettirilemediği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Devam eden süreçte, Riva Deresi yan kollarında ıslah projeleri ve kamulaştırma planları da 2014 ve 2015'te tamamlanarak İBB'ye gönderildi, halen kamulaştırmaları yapılarak DSİ'ye teslim edilmeleri bekleniyor. Riva Deresi ana kolunda ise 2014'te ile Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanan protokol çerçevesinde Beykoz Belediyesi tarafından 'Riva Deresi Çevre Koruma, Su Güvenliği/Yönetimi Projesi ile Kentsel Tasarım Peyzaj Projesi Hazırlanması' işi ihale edilmiş olup, yapılan protokol gereği DSİ 14. (İstanbul) Bölge Müdürlüğümüzce su güvenliği konusunda teknik kontrollük hizmeti veriliyor. Gelinen noktada Riva Deresi ve yan kolları planlama ve kati proje çalışmalarının (üst havza tedbirleriyle bir bütün olarak) 2020 içinde tamamlanması hedefleniyor."

İmamoğlu ve arkadaşlarına vizyon dersi! ‘’Altın Boynuz: Haliç’’ gerçeğini A Haber’de açıkladı İMAMOĞLU VE ARKADAŞLARINA VİZYON DERSİ! ‘’ALTIN BOYNUZ: HALİÇ’’ GERÇEĞİNİ A HABER’DE AÇIKLADI
Ekrem İmamoğlu Riva'yı bataklığa çevirdi! Zehir akıtıyorlar EKREM İMAMOĞLU RİVA'YI BATAKLIĞA ÇEVİRDİ! ZEHİR AKITIYORLAR
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Riva'yı zehirledi! Vatandaş isyan etti CHP'Lİ İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU RİVA'YI ZEHİRLEDİ! VATANDAŞ İSYAN ETTİ
CHP'li İmamoğlu, Bülbüldere Yağmur Suyu Tüneli projesini sahiplendi! CHP'Lİ İMAMOĞLU, BÜLBÜLDERE YAĞMUR SUYU TÜNELİ PROJESİNİ SAHİPLENDİ!

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA