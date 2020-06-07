Beykoz Belediyesi, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na görevini hatırlattı

Beykoz Belediyesi; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na görevini hatırlattı:

"Riva Deresi'nde atık su sorununun çözülmesi İSKİ'nin sorumluluğunda bulunuyor"

"16 Eylül 2014 tarihinde DSİ ve Beykoz Belediyesi arasında bir protokol imzalandı."

"DSİ, Riva Deresi ile ilgili taşkına ve çevre düzenlemesine yönelik ıslah projesi hazırlama yetkisini Beykoz Belediyesi'ne devretti"

"Beykoz Belediyesi tarafından üniversitelerle iş birliği içinde örnek bir projeye başlandı. Birkaç senedir üzerinde çalışılan Riva Projesi'nde artık sona gelindi"

"RİVA PROJESİ'NDE ARTIK SONA GELİNDİ"

Beykoz Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; 16 Eylül 2014 tarihinde DSİ ve Beykoz Belediyesi arasında bir protokol imzalandığı belirtilerek, "Bu protokole göre DSİ, Riva Deresi ile ilgili taşkına ve çevre düzenlemesine yönelik ıslah projesi hazırlama yetkisini Beykoz Belediyesi'ne devretti. Bunun üzerine Beykoz Belediyesi tarafından üniversitelerle iş birliği içinde örnek bir projeye başlandı. Birkaç senedir üzerinde çalışılan Riva Projesi'nde artık sona gelindi" denildi.

"DSİ, RİVA DERESİYLE İLGİLİ ISLAH PROJESİ HAZIRLAMA YETKİSİNİ BEYKOZ BELEDİYESİ'NE DEVRETTİ"

Beykoz Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; şöyle denildi:

"Kamuoyu gündeminde son günlerde sıkça yer alan Riva Deresi ile ilgili Beykozlu hemşehrilerimizin aklında bazı soru işaretleri oluşmuştur. Bunları gidermek adına konuyla alakalı en çok dile getirilen beş soruya hemşehrilerimiz için açıklık getiriyoruz."

1) Riva Deresi neden kirleniyor?

Paşaköy Arıtma Tesisi, etrafındaki nüfusa artık yetersiz geliyor. Bu yüzden fazla miktarda atık su doğrudan dereye karışıyor. Ayrıca Riva Deresi çevresindeki mahallelerin atık sularının neredeyse tamamına yakını doğrudan dereye akıyor. Bu iki sebep, derenin kirlenmesine yol açıyor.

2) Riva Deresi'nin kirlenmesi nasıl engellenecek?

İSKİ tarafından geçmiş dönemde başlatılmış ve yatırım programına alınmış atık su projelerinin, kirliliği büyük ölçüde engellemesi bekleniyor. Bu projelerin hayata geçirilmesi ve tesislerin verimli kullanılması ile deredeki olumsuzluğun giderilmesi hedefleniyor.

3) Riva Deresi'nde sorumluluk kimde?

Riva Deresi'ni ilgilendiren iki konu var. Bunlardan en acil şekilde çözülmesi gereken, kirliliğe yol açan unsurların giderilmesi, yani atık su sorununun çözülmesi İSKİ'nin sorumluluğunda bulunuyor. 2009'da İSKİ ve DSİ arasında yapılan protokole göre, taşkına ve çevre düzenlemesine yönelik çalışmalar ise DSİ'nin yetki alanında yer alıyor.

4) Riva Deresi'nde Beykoz Belediyesi'nin rolü ne?

16 Eylül 2014 tarihinde DSİ ve Beykoz Belediyesi arasında bir protokol imzalandı. Bu protokole göre DSİ, Riva Deresi ile ilgili taşkına ve çevre düzenlemesine yönelik ıslah projesi hazırlama yetkisini Beykoz Belediyesi'ne devretti. Bunun üzerine Beykoz Belediyesi tarafından üniversitelerle iş birliği içinde örnek bir projeye başlandı. Birkaç senedir üzerinde çalışılan Riva Projesi'nde artık sona gelindi.

5) Riva Projesi saha uygulaması ne zaman başlayacak?

Riva Projesi'nin başlaması için öncelikle dereyi kirleten unsurların giderilmesi gerekmektedir. Dereyi kirleten atık su sorunu giderildikten sonra projenin uygulaması hızla başlayacaktır. Proje bittiğinde dere çevresindeki canlılık daha da yeşerecek, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, su sporu bölgeleri, tarım alanları ile Türkiye bir doğa turizmi değerine kavuşacaktır.

Beykoz çok güzel… Riva çok güzel… Bu güzelliğe hep birlikte sahip çıkalım çünkü doğa hepimizin."

İMAMOĞLU; "İSKİ'YE AİT TESİS DE TÜRKİYE'NİN EN VERİMLİ ÇALIŞAN ARITMA TESİSİ" DEDİ AMA TESİS DEREYE KİRLETİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada; "Riva Deresi'nin ıslahı 11 yıldır DSİ'ye, kirliliğe yol açan tesislerin denetimi ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait. İSKİ'ye ait tesis de Türkiye'nin en verimli çalışan arıtma tesisi. İBB, yıllardır kangren olmuş bu sorunun kalıcı çözümü için işbirliğine hazır durumda" iddiasında bulundu.

İSKİ'YE 663 BİN 801 TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; atık suları arıtılmadan Riva Deresi ve Marmara Denizi'ne akıttığı gerekçesiyle İSKİ'ye 663 bin 801 TL idari para cezası kesti.

Riva Deresi'ni atık suları arıtmadan akıtan İSKİ Paşaköy Atıksu Arıtma Tesisi için 221 bin 267 TL, İSKİ Koçullu Atıksu Arıtma Tesisi için 221 bin 267 TL idari para cezası kesildi.

Bozhane Mahallesi ile 8 mahalleden toplanan atık suların arıtılmadan deşarjı için de 221 bin 267 TL idari para cezası kesildi.

RİVA DERESİ'NDE YAKLAŞIK İKİ AYDIR YOĞUN KİRLİLİK YAŞANIYOR

Çekmeköy ve Beykoz ilçelerinden geçerek Karadeniz'e ulaşan Riva Deresi'nde yoğun kirlilik yaşandığı, Bozhane Köyü'nde Riva Deresi'nin kirli aktığı, kabarcıklar çıktığı ve aşırı derecede koktuğu belirlendi.

AYDIN: "RİVA PROJESİ BİTİNCE BURASI MUHTEŞEM BİR YER OLACAK"

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Riva Deresi'ni kirleten unsurların İSKİ tarafından çözüldükten sonra Riva Projesi'ni hayata geçireceklerini açıklamıştı.

Murat Aydın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu. Aydın, 2 Haziran tarihinde detayını çalıştıkları Riva Projesi'nin doğaya sahip çıkan örnek bir taşkın projesi olduğunu belirterek, "Riva Projesi bitince burası canlılığın daha da yeşerdiği muhteşem bir yer olacak. Deremizi kirleten unsurlar İSKİ tarafından çözüldükten sonra, inşallah projemize hızla başlayacağız. Beykoz çok güzel" ifadelerini kullandı.

Murat Aydın, Riva Projesi'ne ilişkin 3 fotoğraf da paylaşmıştı.

KENAN KIRAN - SABAH