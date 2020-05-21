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Antalya’da olta balıkçılarına 'balon balığı' şoku

'da koronavirüs salgını sürecinde uygulanan balık tutma yasağının sona ermesiyle tekneyle denize açılan amatör balıkçılar, mavi sulara bıraktıkları oltalarına çok sayıda takılmasının şaşkınlığını yaşadı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.05.2020 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020
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BALIKÇILARA BÜYÜK ŞOK!

Salgın sürecinde balık tutma yasağı uygulamasının sona erdiği 'da, amatör balıkçıları 48 gün sora tekneyle denize açıldı. Boyutuna göre kişi sayısına dikkat edip, sosyal mesafe kuralının uygulandığı teknelerde , uzun süre sonra balık tutmanın keyfini yaşadı. ' sularında balık tutmanın tadını çıkarmak isteyen amatör balıkçılar, oltalarına takılan sayısındaki artışa şaşırdı.

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