Son dakika: Zehirli tür istilası! Balon balığından sonra yeni tehlike

ZEHİRLİ TÜR İSTİLASI



Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin ise bu istilacı türler hakkında birçok üniversiteyle birlikte araştırma yaptıklarını belirterek, "Marmaris kıyıları, yat limanları altı ve çevre denizlerde çoğalmaları devam ediyor. Balon ve aslan balığı büyük değil küçük balıklara saldırmaktadır. Büyüme aşamasındaki balıklara saldıran bu türler nedeniyle popülasyonda azalma söz konusu. Marmaris kıyı ve açıklarında ciddi zehirli tür istilası var" dedi.