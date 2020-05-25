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Son dakika: Zehirli tür istilası! Balon balığından sonra yeni tehlike
Son dakika haberi... Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Datça açıklarında uzmanların zehirli ve istilacı türler olarak belirttiği balon balığından sonra aslan balığının da sıklıkla görülmesi tedirginlik yarattı. Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, "Marmaris kıyı ve açıklarında ciddi zehirli tür istilası var" dedi.
Giriş Tarihi: 25.05.2020 12:57 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 13:08
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