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Haberler Galeri Son dakika: Zehirli tür istilası! Balon balığından sonra yeni tehlike

Son dakika: Zehirli tür istilası! Balon balığından sonra yeni tehlike

Son dakika haberi... Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Datça açıklarında uzmanların zehirli ve istilacı türler olarak belirttiği balon balığından sonra aslan balığının da sıklıkla görülmesi tedirginlik yarattı. Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, "Marmaris kıyı ve açıklarında ciddi zehirli tür istilası var" dedi.

Giriş Tarihi: 25.05.2020 12:57 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 13:08
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Son dakika: Zehirli tür istilası! Balon balığından sonra yeni tehlike

Hint Okyanusu kökenli, zehirli türler arasında gösterilen balon ve aslan balığı, son günlerde Güney Ege sahillerini işgal etmeye başladı.

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Son dakika: Zehirli tür istilası! Balon balığından sonra yeni tehlike

3 yıl önce küresel ısınma etkisiyle Türkiye kıyılarına gelen balon ve aslan balığı; dalış eğitmenlerini, akademisyen, balıkçı ve çevrecileri endişelendirdi.

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Son dakika: Zehirli tür istilası! Balon balığından sonra yeni tehlike

Küçük balıkları ve yumurtalarını tüketen zehirli türler, deniz canlıların popülasyonunu etkilemeye başladı.

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Son dakika: Zehirli tür istilası! Balon balığından sonra yeni tehlike

İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Cemal Turan, "Aslan balıkları denizlerimizde 50 metreye kadar yaygındırlar ve 50 santimetreye kadar büyüyebilirler. Kıyısal ekosistemde bulunduğundan dolayı dalgıçlar açısından önemlidir. Bunlara fazla yaklaşılmaması gerekiyor. İstilacı bir türdür. Ekosistemde diğer balıklarla rekabet halinde olduklarında, diğer balıkların larvalarını, yumurtalarını ve küçük balıkları yemektedir." dedi.

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Son dakika: Zehirli tür istilası! Balon balığından sonra yeni tehlike

ZEHİRLİ TÜR İSTİLASI

Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin ise bu istilacı türler hakkında birçok üniversiteyle birlikte araştırma yaptıklarını belirterek, "Marmaris kıyıları, yat limanları altı ve çevre denizlerde çoğalmaları devam ediyor. Balon ve aslan balığı büyük değil küçük balıklara saldırmaktadır. Büyüme aşamasındaki balıklara saldıran bu türler nedeniyle popülasyonda azalma söz konusu. Marmaris kıyı ve açıklarında ciddi zehirli tür istilası var" dedi.