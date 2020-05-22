Kuşadası'nda korkutan gelişme! Balon balığından sonra şimdi de...

Kuşadalı tecrübeli dalgıç Mustafa Irkaş, Kuşadası balıkçı barınağındaki bir teknenin altını temizlemek için dalış yaptığı sırada, denizin dibinde şimdiye kadar hiç görmediği bir balıkla karşılaştı. Balığı zıpkınla avlayan Irkaş, çevre konusundaki çalışmalarıyla tanınan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) haber verdi.