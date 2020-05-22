22 Mayıs 2020, Cuma
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Kuşadası'nda korkutan gelişme! Balon balığından sonra şimdi de...

'nda dünyanın en zehirli balığı olarak bilinen Hint okyanusu kökenli '' (Pterois Miles) görüldü. Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü de, "Aslan balığının zehri, sadece dikenlerinde ve zehir bezlerinde olduğundan, eti balon balığının aksine yenebilir. Ancak temizlenmesi dikkat ve ustalık gerektirir." dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
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KUŞADASI'NDA KORKUTAN GELİŞME!

Kuşadalı tecrübeli dalgıç Mustafa Irkaş, Kuşadası balıkçı barınağındaki bir teknenin altını temizlemek için dalış yaptığı sırada, denizin dibinde şimdiye kadar hiç görmediği bir balıkla karşılaştı. Balığı zıpkınla avlayan Irkaş, çevre konusundaki çalışmalarıyla tanınan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) haber verdi.

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