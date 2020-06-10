10 Haziran 2020, Çarşamba
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CHP’li belediyeden kriz fırsatçılığı! 4 saat gösterip 12 saat çalıştırmışlar...

Seçim döneminde belediyelerden işçi çıkarmayacaklarını söyleyen ve ardından 13 bin işçiyi kapının önüne koyan ’li belediyelerin skandallarına bir yenisi daha eklendi. Hükümetin verdiği kısa çalışma ödeneğinden faydalanan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin İş-Kur'a 4 saat çalıştırdığını bildirdiği işçileri 12 saat çalıştırdığı ortaya çıktı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.06.2020
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CHP’Lİ BELEDİYEDEN KRİZ FIRSATÇILIĞI!

Belediyenin iştiraki olan ANET A.Ş.'de çalışan ve destekten yararlanan personellerin günde 4 saat çalıştıkları İş-Kur'a bildirilirken 12 saat çalıştırıldıkları belirlendi.

ANET A.Ş.'nin çalıştırdığı başta Antalya Toptancı Hali, Tophane ve diğer işletmelerde çalışan 10 işçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlandığı tespit edildi. Eksik mesai gösterilen personeller tam mesai ile çalıştırıldığı, kısa çalışma ödeneğinden faydalanan işçilerin sokağa çıkma kısıtlamalarında dahi çalıştırıldığı öğrenildi.

İşçilerin iş yerine girişte imzaladıkları dosyalar ile bildirimleri yapılan fırsatçılığı ele verdi. SABAH'ın ele geçirdiği belgelerde işçilerin sabah saat 06.00'da işbaşı yaptıkları ve saat 18.00'a kadar çalıştıklarına dair imza attıkları görülüyor. İtiraz eden işçilerin ise ANET Genel Müdürü Mesut Kocagöz tarafından işten çıkartılma tehdidi ile geri çevrildiği iddia edildi.

Sabah

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