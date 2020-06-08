08 Haziran 2020, Pazartesi
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ABD’de ikinci George Floyd vakası! Defalarca "Nefes alamıyorum" diye bağırdı

'de siyahi 'un polis şiddetiyle ölmesi sonrası ülke yangın yerine dönerken polislerin siyahilere şiddet uyguladığı haberlere bir yenisi daha eklendi. Siyahi bir kişiyi gözaltına almak için elektroşok silahıyla birden fazla kez ateş eden ve  kullanan polis memuru , gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
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Mayıs ayında polis gözetimindeyken öldürülen 'un ardından 'de başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protesto gösterilerinin yankıları sürüyor. Virginia eyaletinde siyahi bir kişiyi gözaltına almak için elektroşok silahıyla birden fazla kez ateş eden ve kullanan polis memuru , 'orantısız güç kullanmak" suçuyla gözaltına alındı.

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