ABD’de ikinci George Floyd vakası! Defalarca "Nefes alamıyorum" diye bağırdı

Mayıs ayında polis gözetimindeyken öldürülen George Floyd'un ardından ABD'de başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protesto gösterilerinin yankıları sürüyor. Virginia eyaletinde siyahi bir kişiyi gözaltına almak için elektroşok silahıyla birden fazla kez ateş eden ve orantısız güç kullanan polis memuru Tyler Timberlake, 'orantısız güç kullanmak" suçuyla gözaltına alındı.