Ölümle biten yasak aşk soruşturması tamamlandı! 2 sanığın 50'şer yıla kadar hapsi istendi
Küçükçekmece'de 2 kişinin balkondan atlayarak ölmesiyle sonuçlanan yasak aşk soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 2 sanığın ayrı ayrı 50 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Küçükçekmece'de 25 Kasım 2019'da işten eve erken dönen Hüseyin Kurt, eşi Zeynep Kurt'u Aykut Demirtuğ ile yakalamıştı. Zeynep Kurt ve yasak aşk yaşadığı Aykut Demirtuğ balkondan atlayarak hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, Zeynep Kurt ile Hüseyin Kurt'un evli ve 2 çocukları olduğu, maktul Aykut Demirtuğ'un ise Zeynep Kurt'un anne ve babası ile aynı mahallede ikamet ettiği ve ailece görüştüğü aktarıldı. Maktuller Zeynep Kurt ile Aykut Demirtuğ arasında tam olarak bilinmeyen bir tarihte duygusal bağ başladığı ve sosyal medya ile zaman zaman da telefon üzerinden birbirleri ile iletişim kurdukları da iddianamede açıklandı.
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