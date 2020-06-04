04 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İSKİ'nin fahiş faturasına tepki gösteren Fahrettin Yürek’e CHP'den büyük şok! İhraçla bile tehdit ettiler

İSKİ'nin fahiş faturasına tepki gösteren Fahrettin Yürek’e CHP'den büyük şok! İhraçla bile tehdit ettiler

'ye fatura tepkisinin ardından toplantıya çağırılan () , İSKİ önünde özür açıklaması yapması istendiğini söyledi. Fahrettin Yürek, "İlçe başkanımız bizi toplantıya çağırdı. beraber bir toplantı yaptık. Bana bu toplantıda 3 seçenek sunuldu. Birincisi hem partiden hem de meclis üyeliğinden istifa etmem istendi. İkinci İSKİ'nin önünde özür niteliğinde açıklama yapmam istendi. Üçüncüsü de partimden ihraç edilmem konuşuldu. Benim bu üç seçeneğe karşı tepkim oldu. Beni buraya halk seçti. Bundan dolayı bende kendilerine halkın isteği doğrultusunda hareket edeceğimi ifade ettim." dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.06.2020 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020
ABONE OL
İSKİ'YE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ! CHP'Lİ İSME ŞOK

() , tarafından 3 aydır boş olan Silivri'deki yazlığına gönderilen 257 TL'lik faturaya tepki gösterdi. Tepkisini kişisel sosyal medya hesabından dile getiren Yürek, geçtiğimiz gün parti yöneticileri tarafından toplantıya çağrıldı. İlçe binasına giden Yürek, parti yöneticilerinin katıldığı toplantıda kendisine üç seçenek sunulduğunu söyledi.

Seçenekler arasında partisinden ve meclis üyeliğinden istifa etmesi ya da İSKİ'nin önünde 'özür' açıklaması yapması istendiğini belirten Yürek, toplantıda partiden ihraç edilme konusunun da gündeme geldiğini dile getirdi.

CHP'li meclis üyesi İSKİ mağduru oldu İBB'ye tepki gösterdi |Video CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ İSKİ MAĞDURU OLDU İBB'YE TEPKİ GÖSTERDİ |VİDEO

"PARTİMİN BÖYLE BİR TEPKİ GÖSTERECEĞİNİ BEKLEMİYORDUM"

Yürek, "İlçe başkanımız bizi toplantıya çağırdı. beraber bir toplantı yaptık. Bana bu toplantıda 3 seçenek sunuldu. Birincisi hem partiden hem de meclis üyeliğinden istifa etmem istendi. İkinci İSKİ'nin önünde özür niteliğinde açıklama yapmam istendi. Üçüncüsü de partimden ihraç edilmem konuşuldu. Benim bu üç seçeneğe karşı tepkim oldu. Beni buraya halk seçti. Bundan dolayı bende kendilerine halkın isteği doğrultusunda hareket edeceğimi ifade ettim. Ben partimi seviyorum ve istifa etmeyi düşünmüyorum. Ben paylaşımımda halkın da sorunu olan bir konuyu dile getirdim. Halkımızın her zaman sesi olmaya devam edeceğiz. Ben yüksek gelen faturaya tepkimi dile getirdiğimde partimin bana böylesine bir tepki göstereceğini beklemiyordum. Söylediklerimin sonuna kadar arkasındayım. İSKİ'ye, İGDAŞ'a ve 'a sesleniyorum, insanların haklarını gasp etmesinler" dedi.

"BEN GERÇEKTEN İNSANLARIN SORUNUNU DİLE GETİRDİM"

Tepkisinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun kendisini aramadığı söyleyen Yürek, "Ekrem bey konu ile ilgili benim aramadı. Ben gündeme gelmek için böyle bir paylaşımda bulunmadım. Kimse yanlış bir yere çekmesin. Ben gerçekten insanların sorununu dile getirdim. Arkadaşlarım ve yakın çevrem bu durumdan muzdarip. Hepsi beni arayarak, tepkimin yerinde olduğunu ve haklı bulduklarını belirterek teşekkür ettiler. Burada bir siyasi parti ayrımı yapmıyorum. Bütün partilere mensup arkadaşlarım aradı ve bana aynı şeyi söylediler" diye konuştu.

CHP'li İmamoğlu’nun makam aracı şovu fiyasko çıktı! Burası Yenikapı Miting Alanı değil İSKİ Genel Müdürlüğü! CHP'Lİ İMAMOĞLU'NUN MAKAM ARACI ŞOVU FİYASKO ÇIKTI! BURASI YENİKAPI MİTİNG ALANI DEĞİL İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ!
Devlet restore etti! CHP'li İBB kendisi yapmış gibi gösterdi... Gerçekleri İSKİ eski Genel Müdürü anlattı: Çeşmeden testisini doldurma peşinde DEVLET RESTORE ETTİ! CHP'Lİ İBB KENDİSİ YAPMIŞ GİBİ GÖSTERDİ... GERÇEKLERİ İSKİ ESKİ GENEL MÜDÜRÜ ANLATTI: ÇEŞMEDEN TESTİSİNİ DOLDURMA PEŞİNDE
CHP'nin Haliç yalanı İSKİ raporuyla çürütüldü! İşte CHP'li Murat Ongun'un skandal iftirasının gerçekleri CHP'NİN HALİÇ YALANI İSKİ RAPORUYLA ÇÜRÜTÜLDÜ! İŞTE CHP'Lİ MURAT ONGUN'UN SKANDAL İFTİRASININ GERÇEKLERİ

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA