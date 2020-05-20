CHP'nin Haliç yalanı İSKİ raporuyla çürütüldü! İşte CHP'li Murat Ongun'un skandal iftirasının gerçekleri

CHP'li Murat Ongun, resmi Twitter hesabından Haliç'in 7 yıldır temizlenmediği yalanına başvurdu. Yalan siyasetini sürdüren CHP'li Ongun'a ise cevap Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN BAŞLATMIŞTI, HİÇ DURMADAN TEMİZLENDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde "Haliç Çevre Koruma Projesi"ni başlatmıştı. 2016 yılında açıklanan raporda, Haliç'in 20 yıldır aralıksız temizlendiği belirtilmişti.

Kokudan durulmayan Haliç çevresinde sonra yıllarda 5 yıldızlı otellerin, üniversitelerin, siyasi parti il başkanlıklarının ve sivil toplum kuruluşlarının genel merkez binaları yapılmaya başladı.

CHP ise bir kez daha tüm gerçekleri görmezden gelerek yalan siyasete başvurdu.

YALAN SİYASETLERİNDE YİNE TAŞA VURDULAR

Sosyal medyadan iftiralarına devam eden CHP'li Murat Ongun, bu kez Haliç'i hedef aldı. Ongun, AK Parti hükümetinin her yıl ara vermeden temizliğini devam ettirdiği Haliç için kendilerini ön plana attı.

Haliç'in 7 yıldır temizlenmediği yalanına başvuran Ongun paylaşımında, "Uzmanlara göre Haliç'e her yıl Kağıthane ve Alibeyköy derelerinden 60 bin ton çamur gelmekte. Şu an Haliç'te 400 bin ton çamur mevcut. Bu da yaklaşık 7 yıllık bir birikmeye denk geliyor. İBB olarak bu aşamada 280 bin ton çamuru bertaraf edeceğimiz tesisimiz hizmete girmiştir." ifadelerine yer verdi.

İSMAİL CESUR'DAN ONGUN'A CEVAP

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, CHP'li Murat Ongun'un yalanlarına belgeyle cevap verdi.

Twitter hesabından Ongun'a cevap veren Cesur, "Haliç'in 7 yıldır çamurdan arındırılmadığını iddia ediyorlar. Fakat düpedüz YALAN. Linkteki haber de daha birçok benzer haber gibi kanıtı. Konuyla ilgili İSKİ faaliyet raporları da var. İstanbullunun aklıyla, hafızasıyla alay ediyorlar." paylaşımında bulundu.

"Haliç'te yapılan dip tarama çalışmaları ile 736 bin 982 m3 teressubat çıkarıldı." diyen Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, 2016'nın Mart ayına ait İBB Bültenini de yayımladı.

İSKİ'NİN RAPORUNU GÖRMEZDEN GELDİ

İsmail Cesur, CHP'li Ongun'un yalanı karşısında İSKİ'nin raporu doğrultusunda hazırlanan belgeyi de yayımladı.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Cesur belgeyi paylaşarak, "Burada da İstanbul'da 2015 yılından itibaren Haliç, dereağzı ve koy taraması yapılan yerlerden çıkartılan teressubat miktarını içeren rapor var. Buyurun... İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmî verileri." ifadelerini kullandı.

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