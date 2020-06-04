İstanbul’da kahvehanedeki sır cinayet böyle aydınlatıldı

İstanbul Beyoğlu'nda geçtiğimiz Kasım ayında bir kahvehaneye yönelik yüzü kapalı şahıslarca silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda başından vurularak ağır yaralanan kahvehaneci Fuat Battal hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda sır perdesi aralandı. Saldırının Battal ile hiçbir ilgisi olmadığı, kahvehanede oturan şüpheli Hacı Doğan'a yönelik saldırıda Battal'ın arada kalarak öldüğü belirlendi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

KAHVEHANEDE OTURDUĞU SIRADA SALDIRI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Hacı Doğan'ın Fuat Battal'ın işlettiği Fettah Kıraathanesi'nde masada oturduğu sırada kendisine ateş açıldığı, şüpheli Hacı Doğan'ın da ateş açanlara karşılık verdiği kaydedildi. Bu sırada kıraathane sahibi maktul Fuat Battal'ın çatışmanın arasında kaldığı anlatıldı.

BAŞINDAN VURULDU

İddianamede, Battal'ın otopsi raporuna da yer verildi. Otopsi raporunda Battal'ın ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası kemik kırıklarıyla birlikte beyin kanaması ve beyin doku hasarı sonucu öldüğü ifade edildi. Maktulün ölümüne sebep olan atışların uzak atış mesafesinden yapılmış olduğu anlatıldı.

Olayla ilgili yapılan araştırmalar kapsamında şüpheli Hacı Doğan'ın husumetlisi olan şüpheli Beşir Erkal'ın olay yerinden kaçtığının belirlendiği, olaydan yaklaşık 5 dakika önce şüpheli Beşir Erkal'ın motosikletle birlikte olay yerinden şüpheli Fırat Demir ile birlikte uzaklaştığı belirtildi. Olay saatinde şüpheliler Fırat Demir ve Beşir Erkal'ın Aktepe Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği civarında buluştukları kaydedildi.

AÇIK ŞEKİLDE TESPİT EDİLDİLER

Şüpheli Beşir Erkal'ın kullandığı motosiklet ile şüpheli Fırat Demir'in olay saatinde olay yerinde olduklarının kamera görüntülerinden açık bir şekilde tespit edildiği, aynı şekilde görüntülerden şüpheli Erdi Yılmaz'ın da olay günü ve saatinde olay yerine geldiğinin belirlendiği anlatıldı.

İddianamede, şüpheli Doğan'ın ise olayda ateş ettiğini beyanıyla da doğruladığı, kamera kayıtlarından da şüphelilerin Hacı Doğan ile silahlı çatışmaya girdikleri, karşılıklı ateş edilmesi neticesinde şüpheliler tarafından maktulün kasıtlı olarak ölümüne sebep oldukları belirtildi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE YARGILANACAKLAR

Şüpheliler Hacı Doğan, Beşir Erkal, Erdi Yılmaz ve Fırat Demir hakkında 'Kasten Öldürme' ve 'Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma' suçlarından ceza talep edildi. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak. (Sema Alim Dalgıç/ Sabah)