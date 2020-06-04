04 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da insanlık dışı görüntüler! Zorla aracın bagajına sokup dövdüler

Antalya’da insanlık dışı görüntüler! Zorla aracın bagajına sokup dövdüler

'da alacak verecek meselesi yüzünden bir akaryakıt istasyonuna gelen iki kişi, 5 şahıs tarafından önce darbedildi, ardından biri arabaya diğeri de zorla arabanın bagajına sokularak olay yerinden kaçırılmak istendi. Bagajda darbettikleri adam kaçmayı başarırken bir kişiyi ise zorla kendi araçlarına bindirip araçla birlikte bölgeden uzaklaştılar. tarafından yakalanan 5 şüpheli tutuklanırken, olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.06.2020 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020
ABONE OL
ARACIN BAGAJINA SOKUP DÖVDÜLER!

Olay, 'nın Manavgat ilçesi Hatıplar Mahallesi D 400 kara yolu kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA