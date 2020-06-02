İzmir Foça'da esnafa zorbalık! 'Beni CHP’li Başkan vurdurdu'
İzmir'in Foça ilçesinde manav İsmail Kılınç'ın geçen yıl bacaklarından vurulması ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Kılınç, “Beni vurduran Foça belediye Başkanı Fatih Gürbüz’dür. Bundan sonra başıma gelecek her şeyden o ve çevresi sorumludur” dedi.
Bir suç örgütü ile ilgili hazırlanan iddianamede CHP'li Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Kılınç'ın vurulması olayında azmettirici olarak kayıtlara geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Gürcistan'a kaçtığı belirlenen Deniz Camgöz'ün liderliğini yaptığı çeteye yönelik hazırlanan iddianame tamamlandı. İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 38 sanık ve 22 müşteki yer aldı. İddianamede Foça'da 9 Eylül 2019'da manav ve kafe işleten 46 yaşındaki İsmail Kılınç'ın bacaklarından vurulması olayında azmettirici olarak CHP'li Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün ismi yer aldı.
TARTIŞMA SONRASI SALDIRI
İddianamede ifadesi yer alan İsmail Kılınç, "Foça'ta çay bahçesi ve manav işletiyorum. Çay bahçesi soğuktan etkilenmesin diye üst kısmına panel yaptırmaya karar verdik. O esnada Belediye Başkanı Fatih Gürbüz bir belediye başkanına yakışmayacak şekilde gelerek yüksek sesle bağırdı. Belediye başkanı hiçbir şekilde sakinleşmeyerek ceketini çıkarttı ve bir boksör edasıyla abime doğru saldırdı. Abim sinirlenerek elinde bulunan tabureyi yere attı. Tartışmadan bir hafta sonra silahlı saldırı oldu. Manavın önünde oturarak hesap yaptığım esnada 30-35 yaşlarındaki saldırgan bana ateş etti. Kaçarken 'Fatih başkana kimse yanlış yapamaz' diye bağırarak uzaklaştı" ifadesini kullandı.
'YANIMA GELDİ'
Saldırıdan hemen sonra Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün yanına geldiğini anlatan Kılınç, "Beni Foça Devlet Hastanesi aciline götürdüler. Belediye başkanı Fatih Gürbüz buraya da gelerek akşama kadar yanımda durdu. Yanımda durduğu esnada 'Ben bunu sana yapanı polislerden önce bulacağım' dedi. Beni vurduran Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'dür. Bundan sonra başıma gelecek her şeyden de Fatih Gürbüz ve çevresi sorumludur" şeklinde konuştu.
BAŞKANA MESAJ ATMIŞ
İddianamede Başkan Gürbüz'ün avukatı vasıtasıyla Foça Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçenin ayrıntıları da yer aldı. Gürbüz dilekçesinde telefonuna, organize suç örgütü lideri Deniz Camgöz'ün kullandığı numaradan, "Selam başkanım öncelikle sizin şahsınıza çarşıda yapılan saygısızlığın aynı yerde karşılığı verilmesi lazımdı verdim. Her daim yanınızda olduğumuzu bilin saygılarımla sizi seven bir dost. Her zaman sizi etrafınızda koruyan bir dost var kimse size küfretme cesaretinde bulunamaz" mesajının geldiğini anlattı.
Sabah
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Beşiktaş'tan 2020-21 için isim önerisi
- ‘Basit tadilat’ dedi kendine kale yaptı
- Kazada 4 aylık bebek hayatını kaybetti
- Grup Yorum'a kim izin verdi?
- Meteoroloji'den flaş uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat
- Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine darbe
- Afrin'de kalleş saldırı
- 1 ilde koronavirüs nedeniyle tedbirler artırıldı
- İzmir'de kundaklama iddiası!
- Türkiye Dilek hemşireyi gözyaşları içinde uğurlandı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ kaç dakika olacak?
- Başkan Erdoğan açıkladı! Eğlence mekanları ne zaman açılacak? Nargiler kafeler açılacak mı?
- Starbucks ve kafeler kaça kadar açık olacak? Çay bahçeleri, restoran ve kafeler saat kaçta kapanıyor?
- Son dakika: Dış hat uçak seferleri ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak?
- Son dakika: Özel okullar ne zaman açılıyor? 2020 Özel okullarda telafi eğitim ne zaman, nasıl olacak?
- BİM marketlerde Waffle ve Pancake sürprizi! 2 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- e-Devlet 1000 TL başvuru ve sorgulama ekranı! 2020 pandemi sosyal destek yardımı şartları neler?
- Milyonlarca emekliye üç önemli müjde! 2020 Temmuz zammı, ikinci bayram ikramiyesi ve tatil finansmanı...
- Bankaların kredi faizleri düştü! 0.79, 0.96, 0.98 ihtiyaç, taşıt, konut kredisi hesaplama! İşte ödenecek miktar
- Son dakika: İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler?
- ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2020 Haziran başvuru şartları nelerdir?
- İkinci el taşıt kredisinde dev kampanya! 6 ay ödemesiz 60 ay vadeli 2. el araç kredisi hesaplama