02 Haziran 2020, Salı
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! O illere yeni uyarı | 2 Haziran 2020 hava durumu

2 Haziran 2020 Salı günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, , Batı ve Orta , 'nun kuzeyi ile Adana'nın kuzey ve doğusu, , , K. Maraş, Giresun, , , ve çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 2 Haziran 2020 Salı hava durumu tahminleri...

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Giriş Tarihi: 02.06.2020
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METEOROLOJİ'DEN FLAŞ UYARI! O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, , Batı ve Orta , 'nun kuzeyi ile Adana'nın kuzey ve doğusu, , , K. Maraş, Giresun, , , ve çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile , , , , Kayseri ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, 'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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