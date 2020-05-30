30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu: 44 milli park, 249 tabiat parkı 1 Haziran'da açılıyor

Son dakika haberine göre ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan 44  ve 249 tabiat parkının, 1 'dan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.

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yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında ziyarete kapatılan alanların yeniden hizmete açılmasıyla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından gerekli önlemlerin alındığını belirtti. Koronavirüs nedeniyle uzun süredir dışarıya çıkamayan ve evlerinde kalan vatandaşların, 1 itibarıyla milli parkları ve tabiat parklarını ziyaret edebileceğini belirten Bakan Pakdemirli, "Koruma altındaki bu alanlarımız özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımız için cazibe merkezi konumundadır. Bu alanlar havası, suyu, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra eğlenme, dinlenme ve boş zamanların değerlendirilmesine de imkan sağlayacak. Bu kapsamda, 44 adet milli park ve 249 adet tabiat parkı yeniden ziyarete açılacak" dedi.

Bakan Pakdemirli, vatandaşların herhangi bir aksilik yaşamadan ve tabiat parklarını ziyaret etmeleri için bu alanlardaki tesislerin bakımı ve temizliği için gerekli hazırlıkların yapıldığını söyledi. Bakan Pakdemirli, maske takılması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini de hatırlattı.

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