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Haberler Galeri Son dakika: Düğün salonları 1 Haziran'da açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün genelgesi yayımlandı mı?

Son dakika: Düğün salonları 1 Haziran'da açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün genelgesi yayımlandı mı?

Son dakika... Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler 1 Haziran'da başlayacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Evlilik hazırlığında çiftler, düğün salonlarının başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, düğün salonları 1 Haziran'da açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün genelgesi yayımlandı mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 16:42 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 16:55
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Son dakika: Düğün salonları 1 Haziran'da açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün genelgesi yayımlandı mı?

Son dakika... Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında yaklaşık 2,5 aydır bazı kısıtlamalar uygulanıyor 16 Mart itibarıyla faaliyetlerine ara veren düğün salonlarının hangi tarihte açılacağı merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan normalleşme sürecinde 1 Haziran'da açılacak yerleri açıkladı. Bu gelişmelerin ardından düğünlerin ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, düğün salonları 1 Haziran'da açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün genelgesi yayımlandı mı? İşte detaylar...

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Son dakika: Düğün salonları 1 Haziran'da açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün genelgesi yayımlandı mı?

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Düğün salonları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Salonların hangi tarihte açılacağı belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: Düğün salonları 1 Haziran'da açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün genelgesi yayımlandı mı?

DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Seçil Özkan, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'deki normalleşme adımlarıyla ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.

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Son dakika: Düğün salonları 1 Haziran'da açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün genelgesi yayımlandı mı?

Evlenecek çiftlerin merakla beklediği "Düğün sezonu ne zaman açılacak?" soruna yanıt veren Özkan, "Normalleşme takviminin 8. haftası yani 11 Temmuz'dan sonra da bu tür toplu düğün organizasyonları yapılabilir. Bunlar yapılırken de maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uyulmalı. Ancak bu söylemlerimin hepsi rakamlara bağlı." dedi.

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Son dakika: Düğün salonları 1 Haziran'da açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün genelgesi yayımlandı mı?

"SÖYLEDİĞİM HER ŞEY SALGININ SEYRİYLE İLGİLİ"

Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Seçil Özkan, "Bilim Kurulu'nda temel olarak şunu konuştuk. Bilimsel yayınlara dayalı olarak ilk normalleşme adımlarının ardından adım adım neler açılabilir onu konuştuk. Ancak bu söyleyeceklerim salgın seyrinin aşağı yönlü hareketiyle mümkün. Her şey yolunda gider ve salgın eğrisi aşağı yönlü giderse normalleşme takviminin başladığı tarihten itibaren ilk 4 hafta sonunda 50 kişilik organizasyonlar yapılabilir."