Son dakika: Düğün salonları 1 Haziran'da açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün genelgesi yayımlandı mı?

Son dakika... Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler 1 Haziran'da başlayacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Evlilik hazırlığında çiftler, düğün salonlarının başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, düğün salonları 1 Haziran'da açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün genelgesi yayımlandı mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 16:42 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 16:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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