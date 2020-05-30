65 yaş üstü için kritik tarih!
Koronavirüs salgınıya mücadele kapsamında en riskli grup sayılan ve sayıları 7.5 milyona ulaşan 65 yaş üstüyle ilgili kısıtlama kararının vaka sayılarındaki artış ya da azalmaya göre verileceği belirtildi.
En riskli grup sayılan ve sayıları 7.5 milyona ulaşan 65 yaş üstüyle ilgili kısıtlamanın haziran ayının ortasında ya da sonunda kalkması bekleniyor. Seyahat kısıtlamalarının kalkmasının ardından vaka artışı olup olmayacağı gözlendikten sonra 65 yaş ve üzeri için uygulanan kısıtlamaların tamamen kalkması gündeme gelecek. Riskli çalışma gruplarından diş hekimleri için de kısıtlamanın ağustos ayına kadar devam etmesi bekleniyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile kronik hastalığı bulunanların, idari izinli sayılacağı açıklandı. Ağustos ayında planlanan hac ziyaretlerinin ise bu yıl yapılmaması bekleniyor. Suudi Arabistan'ın koronavirüs salgını nedeniyle yasakları devam ettirdiği, bu yasakların seyrine göre yeni kararlar alınabileceği ifade ediliyor. 2020-2021 yılı umre ziyaretleri içinse en erken 1 Eylül tarihine işaret ediliyor.
İLK UÇUŞ KKTC'YE
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir süredir Türkiye'ye yoğun turizmin trafiği olan ülkelerin bakanlarıyla uçuş planlaması ve turizm konusunda görüşmeler yapıyordu. Planlamaya göre 4 Haziran'da iç hatlar, 10 Haziran'da ise dış hat uçuşları başlayacak. Dış hatlarda uçuşlar ilk olarak KKTC'ye olacak. Almanya ile karşılıklı uçak seferlerinin haziran ayının sonuna doğru, İngiltere ile temmuz ayında, Rusya ile ise ağustosta başlayabileceği öngörülüyor.
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