30 Mayıs 2020, Cumartesi
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65 yaş üstü için kritik tarih!

salgınıya mücadele kapsamında en riskli grup sayılan ve sayıları 7.5 milyona ulaşan 65 yaş üstüyle ilgili kısıtlama kararının vaka sayılarındaki artış ya da azalmaya göre verileceği belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.05.2020
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65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN KRİTİK TARİH!

En riskli grup sayılan ve sayıları 7.5 milyona ulaşan 65 yaş üstüyle ilgili kısıtlamanın haziran ayının ortasında ya da sonunda kalkması bekleniyor. Seyahat kısıtlamalarının kalkmasının ardından vaka artışı olup olmayacağı gözlendikten sonra 65 yaş ve üzeri için uygulanan kısıtlamaların tamamen kalkması gündeme gelecek. Riskli çalışma gruplarından diş hekimleri için de kısıtlamanın ağustos ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile kronik hastalığı bulunanların, idari izinli sayılacağı açıklandı. Ağustos ayında planlanan hac ziyaretlerinin ise bu yıl yapılmaması bekleniyor. 'ın salgını nedeniyle yasakları devam ettirdiği, bu yasakların seyrine göre yeni kararlar alınabileceği ifade ediliyor. 2020-2021 yılı umre ziyaretleri içinse en erken 1 Eylül tarihine işaret ediliyor.

İLK UÇUŞ KKTC'YE

Kültür ve Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir süredir 'ye yoğun turizmin trafiği olan ülkelerin bakanlarıyla uçuş planlaması ve turizm konusunda görüşmeler yapıyordu. Planlamaya göre 4 Haziran'da iç hatlar, 10 Haziran'da ise dış hat uçuşları başlayacak. Dış hatlarda uçuşlar ilk olarak 'ye olacak. ile karşılıklı uçak seferlerinin haziran ayının sonuna doğru, ile temmuz ayında, ile ise ağustosta başlayabileceği öngörülüyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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