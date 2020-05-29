SON DAKİKA! Normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da nereler açılacak? Pazartesi yasaklar kalkıyor mu?
Son dakika... 1 Haziran'da açılacak yerler belli oldu. Normalleşme takvimi sürecinde ilk olarak AVM, berber ve kuaförler yeniden hizmet vermeye başlamıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran itibarıyla açılacak yerleri ve alınan yeri kararları açıkladı. Öte yandan bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağı da gelen bilgiler arasında. 1 Haziran'da bazı yasakların sona ereceğini açıklanmasının ardından vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Peki, normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da nereler açılacak? Pazartesi yasaklar kalkıyor mu? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 29.05.2020 13:26Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 13:46