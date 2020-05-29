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Haberler Galeri SON DAKİKA! Normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da nereler açılacak? Pazartesi yasaklar kalkıyor mu?

SON DAKİKA! Normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da nereler açılacak? Pazartesi yasaklar kalkıyor mu?

Son dakika... 1 Haziran'da açılacak yerler belli oldu. Normalleşme takvimi sürecinde ilk olarak AVM, berber ve kuaförler yeniden hizmet vermeye başlamıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran itibarıyla açılacak yerleri ve alınan yeri kararları açıkladı. Öte yandan bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağı da gelen bilgiler arasında. 1 Haziran'da bazı yasakların sona ereceğini açıklanmasının ardından vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Peki, normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da nereler açılacak? Pazartesi yasaklar kalkıyor mu? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 13:26 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 13:46
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SON DAKİKA! Normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da nereler açılacak? Pazartesi yasaklar kalkıyor mu?

Son dakika... Normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da nereler açılacak? Koronavirüs salgını sonrası yurt genelinde kademeli olarak önlemler artırılmıştı. 16 Mart itibarıyla bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran'da hangi yerlerin açılacağı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da nereler açılacak? Pazartesi yasaklar kalkıyor mu? İşte son gelişmeler...

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SON DAKİKA! Normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da nereler açılacak? Pazartesi yasaklar kalkıyor mu?

1 HAZİRAN'DA YASAKLAR KALKIYOR MU?

1 Haziran Pazartesi günü yasaklar tamamen kalkmayacak. Belirlenen bazı işletmeler yeniden kapılarını açacak.

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SON DAKİKA! Normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da nereler açılacak? Pazartesi yasaklar kalkıyor mu?

1 HAZİRAN'DA NERELER AÇILACAK? HANGİ YASAKLAR KALKIYOR?

- Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Haziran'dan itibaren tüm illerde kalkacak. Olumsuz bir durum görülmesi halinde bazı illerde yeniden yasak getirilebilecek.

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SON DAKİKA! Normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da nereler açılacak? Pazartesi yasaklar kalkıyor mu?

- Esnek ve uzaktan çalışma sisteminde çalışan veya idari izinde bulunan kamu personeli 1 Haziran'da normal mesaiye başlayacaklar.

- Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan ve takibi yapılan kronik hastalığı olan kamu personelinin durumları, kurumlarınca değerlendirilecek.

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SON DAKİKA! Normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da nereler açılacak? Pazartesi yasaklar kalkıyor mu?

- 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek. Esnaf ve sanatkar olarak işletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşların maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işlerinin başında olabilecek.