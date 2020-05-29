SON DAKİKA! Normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da nereler açılacak? Pazartesi yasaklar kalkıyor mu?

Son dakika... Normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da nereler açılacak? Koronavirüs salgını sonrası yurt genelinde kademeli olarak önlemler artırılmıştı. 16 Mart itibarıyla bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran'da hangi yerlerin açılacağı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da nereler açılacak? Pazartesi yasaklar kalkıyor mu? İşte son gelişmeler...