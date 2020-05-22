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Beklenen müjde geldi! Tatile gideceklere özel izin verilecek

'da uygulanan şehre giriş çıkış yasağı tatilcileri kara kara düşündürürken beklenen açıklama geldi. 'ndan sonra İstanbul'dan çıkmak isteyenlere özel olarak tatil izninin verileceği açıklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
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MÜJDE GELDİ! ÖZEL İZİN VERİLECEK

Koronavirüse karşı başarılı bir şekilde mücadele veren , salgının kontrol altına aldı. Vaka sayıları 3'lü rakamlara düşerken salgına karşı kararlı mücaele hız kesmeden sürüyor.

BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Aylardır evlerinde kalan insanlar, havaların ısınmasıyla birlikte tatil planları yapmaya başladı. Turizmciler de sezonun bir an önce açılması için heyecanlı bir bekleyiş içerisinde. 'da uygulanan şehre giriş çıkış yasağı tatilcileri kara kara düşündürürken beklenen açıklama geldi.

BAYRAM SONRASI TATİL İZNİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Odası (İZTO) meclis ve komite üyelerinin katılımıyla turizm sektörüne ilişkin görüş alışverişinde bulundu. sonrası İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacağına işaret eden Bakan Ersoy, "Haziran başı itibarıyla geçerli olacak bu izin belgesiyle 3-4 Haziran gibi İzmir yolcu almaya başlar." ifadesini kullandı.

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