Beklenen müjde geldi! Tatile gideceklere özel izin verilecek
İstanbul'da uygulanan şehre giriş çıkış yasağı tatilcileri kara kara düşündürürken beklenen açıklama geldi. Ramazan Bayramı'ndan sonra İstanbul'dan çıkmak isteyenlere özel olarak tatil izninin verileceği açıklandı.
Koronavirüse karşı başarılı bir şekilde mücadele veren Türkiye, salgının kontrol altına aldı. Vaka sayıları 3'lü rakamlara düşerken salgına karşı kararlı mücaele hız kesmeden sürüyor.
BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ
Aylardır evlerinde kalan insanlar, havaların ısınmasıyla birlikte tatil planları yapmaya başladı. Turizmciler de sezonun bir an önce açılması için heyecanlı bir bekleyiş içerisinde. İstanbul'da uygulanan şehre giriş çıkış yasağı tatilcileri kara kara düşündürürken beklenen açıklama geldi.
BAYRAM SONRASI TATİL İZNİ
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Ticaret Odası (İZTO) meclis ve komite üyelerinin katılımıyla turizm sektörüne ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Ramazan Bayramı sonrası İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacağına işaret eden Bakan Ersoy, "Haziran başı itibarıyla geçerli olacak bu izin belgesiyle 3-4 Haziran gibi İzmir yolcu almaya başlar." ifadesini kullandı.
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