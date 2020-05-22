22 Mayıs 2020, Cuma
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Antalya’da 48 saatte yapılan kaçak villa yıkılıyor

'da Kekova Koyu'nda, koruma altındaki birinci derece doğal sit alanında, koronavirüs salgını sürecinde, yapılan kaçak villa, sahibi tarafından sökülmeye başladı. Söküm işleminin ardından hafriyat alandan kaldırılacak.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
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Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 9- 10 Mayıs tarihlerinde, yapılaşmanın yasak olduğu karşısındaki koya kaçak olarak yapılan villa, 11 Mayıs günü ekipleri tarafından mühürlendi. Mühürleme işleminin ardından Daimi Encümeni, Demre Belediye Başkanı başkanlığında yaptığı toplantıda, villa için yıkım kararı aldı.

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