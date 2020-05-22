Antalya’da 48 saatte yapılan kaçak villa yıkılıyor
Antalya'da Kekova Koyu'nda, koruma altındaki birinci derece doğal sit alanında, koronavirüs salgını sürecinde, 48 saatte yapılan kaçak villa, sahibi tarafından sökülmeye başladı. Söküm işleminin ardından hafriyat alandan kaldırılacak.
Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 9- 10 Mayıs tarihlerinde, yapılaşmanın yasak olduğu Koyun Adası karşısındaki koya kaçak olarak yapılan villa, 11 Mayıs günü Demre Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi. Mühürleme işleminin ardından Demre Belediye Daimi Encümeni, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya başkanlığında yaptığı toplantıda, villa için yıkım kararı aldı.
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