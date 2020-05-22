22 Mayıs 2020, Cuma
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Çamaşır makinesinin altındaki gizli bölmede 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

'da, bir eve yapılan baskında banyoda üzeri çamaşır makinesiyle kapatılan gizli bölmede, yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 7 bin paket ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
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Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, merkez İpekyolu İlçesi Hacıbekir Mahallesi Mehmet Bey Sokak'taki bir eve operasyon düzenlendi.

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