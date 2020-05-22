Türkiye Mavi Bayrak’ta bu yıl da zirvedeki yerini korudu
Türkiye dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden Mavi Bayrak’ta bu yıl da zirvedeki yerini korudu. İspanya ve Yunanistan’ın ardından dünyanın en çok mavi bayraklı 3’üncü ülkesi olan Türkiye’nin ödüllü plaj sayısı bu yıl 486 oldu.
Merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının (FEE) verdiği Mavi Bayrak ödüllerinin 2020 yılı değerlendirmeleri sonucunda, geçtiğimiz yıl 463 olan ödüllü plaj sayısı 486'ya ulaştı. Türkiye'de 22 marina ve 7 yat ise bu yıl Mavi Bayrak ödülü almaya hak kazandı.
RAKAMLARI KORUSU
Bu yıl Mavi Bayraklı plaj sayıları Antalya'da 206'ya, Muğla'da 105'e, Aydın'da 35'e, İzmir'de 52'ye, Balıkesir'de 31'e, İstanbul'da 2'ye, Samsun'da da 13'e yükseldi. Çanakkale, Kırklareli, Kocaeli, Düzce, Ordu, Mersin ve Van illerinde geçtiğimiz yılın rakamları korundu.
HEDEF BİRİNCİLİK
Kültür ve Turizm Bakanlığı, plaj sayısında 2023 yılında, uluslararası Mavi Bayrak uygulaması yapan 50 FEE üyesi ülke arasında dünya birinciliğini hedefliyor.
TAKİP EDİLEBİLİYOR
Bakanlığın öncülüğünde 1993 yılında Mavi Bayrak programının ulusal takipçisi olarak kurulan Türkiye Çevre Eğitim Vakfının internet adresinden 2020 yılı ödüllerine ilişkin tüm detaylara ulaşılabiliyor.
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