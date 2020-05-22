22 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Türkiye Mavi Bayrak’ta bu yıl da zirvedeki yerini korudu

Türkiye Mavi Bayrak’ta bu yıl da zirvedeki yerini korudu

dünyanın en seçkin ve çevre ödüllerinden ’ta bu yıl da zirvedeki yerini korudu. ve ’ın ardından dünyanın en çok mavi bayraklı 3’üncü ülkesi olan Türkiye’nin ödüllü plaj sayısı bu yıl 486 oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
ABONE OL
TÜRKİYE ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının (FEE) verdiği ödüllerinin 2020 yılı değerlendirmeleri sonucunda, geçtiğimiz yıl 463 olan ödüllü plaj sayısı 486'ya ulaştı. 'de 22 marina ve 7 yat ise bu yıl Mavi Bayrak ödülü almaya hak kazandı.

RAKAMLARI KORUSU

Bu yıl Mavi Bayraklı plaj sayıları Antalya'da 206'ya, Muğla'da 105'e, Aydın'da 35'e, İzmir'de 52'ye, Balıkesir'de 31'e, İstanbul'da 2'ye, Samsun'da da 13'e yükseldi. Çanakkale, Kırklareli, Kocaeli, Düzce, Ordu, Mersin ve Van illerinde geçtiğimiz yılın rakamları korundu.

HEDEF BİRİNCİLİK

Kültür ve Bakanlığı, plaj sayısında 2023 yılında, uluslararası Mavi Bayrak uygulaması yapan 50 FEE üyesi ülke arasında dünya birinciliğini hedefliyor.

TAKİP EDİLEBİLİYOR

Bakanlığın öncülüğünde 1993 yılında Mavi Bayrak programının ulusal takipçisi olarak kurulan Türkiye Çevre Eğitim Vakfının internet adresinden 2020 yılı ödüllerine ilişkin tüm detaylara ulaşılabiliyor.

Koronavirüs sonrası turizm nasıl olacak? Tüm alışkanlıklar değişecek! KORONAVİRÜS SONRASI TURİZM NASIL OLACAK? TÜM ALIŞKANLIKLAR DEĞİŞECEK!
Alman turizm uzmanından çarpıcı açıklama: Türkiye'ye gidilmesini sağlamak için... ALMAN TURİZM UZMANINDAN ÇARPICI AÇIKLAMA: TÜRKİYE'YE GİDİLMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN...
Bakan Ersoy: 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar BAKAN ERSOY: 28 MAYIS GİBİ İÇ TURİZM HAREKETİYLE İNŞALLAH TURİZM BAŞLAR

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA