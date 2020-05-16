Bakan Ersoy: 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar
Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada "Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar. Haziran ortalarından sonra da dış turizmin belli ülkelerde başlayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy , iç turizm ve yurt dışı uçuşlar hakkında önemli açıklama açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, "Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar. Haziran ortalarından sonra da dış turizmin belli ülkelerde başlayacağını düşünüyoruz" dedi.
TURİZM İÇİN TARİH VERDİ
Bakan Mehmet Ersoy açıklamasında "Yeni kurallar için sertifikasyon programı başlattık. Sertifikasyon programı düzenli denetimi içeriyor. Denetim, eğitim, maske ve mesafe kurallarını içeriyor. İşletmelerin sertifikasyonu olup olmadığı görülebilecek. Denetimi içeren bu programa gönüllü işletmeler katılacak. Kurallara ilaveler de gelebilir, azaltmalar da olabilir. Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar. Verilere göre yurt içi uçuşlar mayıs sonunda başlayabilir" dedi.
YURT DIŞI UÇUŞLAR HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Bakan Ersoy "Yurt dışı uçuşları haziran içinde birçok noktada başlar diye aynı şekilde düşünüyorum. (İlk açılacak ülkeler) Asya trafiği sanki açılabilir gibi gözüküyor. Çin, Güney Kore gibi birçok ülkede düzelmeler hızlı şekilde var. Onlar sanki öncelikli açılacakmış gibi. Avrupa ülkelerinde çok ciddi düzelmeler var" ifadelerini kullandı.
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