Koronavirüs sonrası turizm nasıl olacak? Tüm alışkanlıklar değişecek!
Koronavirüs dünya genelinde 5 milyona yakın kişiye bulaştı. Koronavirüsten korunmanın en önemli iki yolu sosyal mesafe ve temizlik. Koronavirüs sonrası toplu kullanıma açık yerler de bazı değişimlere uğradı. Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte otellerde koronavirüs önlemlerinin nasıl olacağı en büyük merak konusu oldu. İşte koronavirüs sonrası tatile dair tüm detaylar...
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