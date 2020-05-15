Dünyada bir ilk! Koronasavar kumaş testi geçti...
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını her geçen gün can almaya devam ederken, Türkiye dünyada bir ilki gerçekleştirerek koronavirüsü öldüren kumaş geliştirdi. Boyteks’in kumaşına Alman test merkezi onayı verdi. Üretimi başlayan kumaştan ilk sipariş veren Brezilya ve Makedonya oldu
Pandemi sürecinde Türkiye dünyada bir ilki gerçekleştirerek, koronavirüsü öldüren kumaş geliştirdi. Kumaş, Almanya'da bulunan test laboratuvarından geçti. Hatta Erciyes Üniversitesi'nden de teyit ettirildi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Erciyes Anadolu Holding'in iştiraki Boyteks'in ürettiği kumaşla, maske, koruyucu giysi, önlük, eldiven, yatak gibi birçok ürün yapılabiliyor.
VİRÜS TUTUNAMIYOR
Kumaş Boyteks'in know how'ı, Alman çözüm ortağının özel bir polimer teknolojisiyle üretildi. Liflerin içine yüksek aktiviteli antiviral partiküler yerleştirildi. Böylece, virüs kumaşa değdiği anda metal oksitler devreye giriyor. Virüsün dışındaki protein ve yağ tabakasını yok ediyor. Tıpkı, kolonya, sabun ve dezenfektan etkisi gibi…
ÇİFT TEST YAPILDI
Boyteks, üretilen kumaşın numunelerini Almanya'da bulunan, dünyaca kabul gören Hohenstein Enstitü laboratuvarında test ettirdi. Testlerde 5 yıkamaya kadar kumaşın antiviral özelliğini kaybetmediği tescillendi. Boyteks, Erciyes Üniversitesi'nden de bilimsel değerlendirme raporu aldı. Antiviral kumaşın yurtdışında test verileri ve tekrarlı yıkama sonuçları testleri değerlendirildi.
ÜRETİM BAŞLADI, SİPARİŞ YAĞDI
Test sonuçlarının tamamlandığını, üretimin başladığını söyleyen Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, "Yurtdışından ciddi talep var. Müşterilerimiz hemen siparişe başladı. Brezilya ve Makedonya'dan sipariş geldi. Yıllık 60 milyon metre kapasitemiz var. İsteyen herkese kumaşı verebilecek durumdayız" dedi. Ertekin, daha önce Güney Amerika'da çıkan Zika virüsü için antibakteriyal kumaş üretimi yapan, bunu da ihraç eden Boyteks'in Çin'de vakalar görülmeye başladığı günden bu yana virüsü yok edebilecek bir kumaş üzerine çalışmalara başladığını anlattı. Ertekin, virüslerin tipleri olduğunu, ürettikleri kumaşın en güçlü virüse karşı dahi etkili olduğunu söyledi.
PATENTE BAŞVURDUK
Boyteks Ar-Ge Müdürü Özkan Yıldızhan da Çin'de pandemi ilk çıktığı andan itibaren hijyene yönelik ne tür bir ürün gamı oluşturabileceklerine kafa yorduklarını belirterek, "Biz know how'ımızı Alman çözüm ortağımızla paylaştık, malzemeleri belirledik, üretimi gerçekleştirdik. İSO 18184 adı verilen tekstil malzemelerinin antiviral etkinliklerinin belirlenmesi standardı alındı. Almanya'da yapılan testlerde yüksek aktiviteli antiviral özellikli kumaş olduğu ispatlandı" dedi. Türk Patent Enstitüsü'ne başvuru yaptıklarını bildiren Yıldızhan, fiyatın da bütün insanlığın faydalanabileceği ölçüde olacağını söyledi.
İSTİKBAL YATAK ÜRETECEK
Kumaşın her yerde kullanılabileceğini belirten Ertekin, "Maske, eldiven, önlük, koltuk, yatak her şeyde kullanılabilir. Biz İstikbal olarak antiviral yatak yapmayı planlıyoruz" dedi.
Sabah
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Bakirköy sahilinde sosyal mesafe hiçe sayıldı! Çay ve nargile içtiler
- HDP'li 3 belediyeye kayyum atandı!
- FOX TV sunucusu Fatih Portakal da ‘kaçakçı’ çıktı!
- KKTC'den getirilen 288 kişi yurda yerleştirildi
- Sıcaklıklar 2 ila 5 derece artıyor
- Kaçak villa evrakları mahkemeye gidiyor
- Yavuz Bingöl A Haber canlı yayınında türkü söyledi
- "80 ülkeye yardım ettik"
- Manisa'da depoda kumar oynayan 15 kişiye ceza
- Olgunlaşma enstitüleri 1 ayda 20 milyon maske üretti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Flaş gelişme! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
- Son dakika: 14 Mayıs evde bakım parası yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı
- Pandemi yardımı sorgulama ekranı! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?
- 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olan iller listesi
- Diyanet 2020 takvimi: Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?
- ÖSYM 2020: MSÜ, YKS, DGS, ALES, KPSS, YDS, TUS, EKPSS, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- 15-20 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlayacak?
- Yüksek düzeyler görülebilir! Gram altın, çeyrek altın için dikkat çeken yorum! 14 Mayıs güncel altın fiyatları
- Son dakika: Denize girmek yasak mı? Sahiller açıldı mı? Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, Antalya, Muğla, Mersin...
- ÖSYM YKS kılavuzu 2020: YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? Sınav süresi...
- Emekli maaşı son dakika yattı mı? 2020 Mayıs SSK Bağkur emekli maaşı ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi...
- CANLI HARİTA! Corona virüsü il il vaka sayısı! 14 Mayıs Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu