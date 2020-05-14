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ABD’de 300'e yakın merminin harcandığı çatışmada mucize kurtuluş

'de yaşanan bir kovalamacası silahlı çatışmaya dönüştü. 300'e yakın merminin ateşlendiği çatışmada çocuğun sağ salim kurtarılması olarak adlandırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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MUCİZE KURTULUŞ! TAM 300 MERMİ...

Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinde meydana gelen olayda alkollü bir şahsın kaçırdığı ihbarını alan ekipleri harekete geçti.

ABD’de 300'e yakın merminin harcandığı çatışmada mucize kurtuluş ABD’DE 300'E YAKIN MERMİNİN HARCANDIĞI ÇATIŞMADA MUCİZE KURTULUŞ

KOVALAMACA BAŞLADI

Polis ekiplerinin şüpheli şahsa ait aracın izini bulmasıyla beraber otoyolda bir kovalamaca başladı.

ŞÜPHELİ HAYATINI KAYBETTİ

Çatışmaya dönüşen kovalamacanın sonunda şüpheli şahıs hayatını kaybetti. Şüphelinin 36, polisin de 250 el ateş ettiği açıklanan çatışmada çocuğun kurtarılması olarak görüldü.

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