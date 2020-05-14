ABD’de 300'e yakın merminin harcandığı çatışmada mucize kurtuluş
ABD'de yaşanan bir polis kovalamacası silahlı çatışmaya dönüştü. 300'e yakın merminin ateşlendiği çatışmada çocuğun sağ salim kurtarılması mucize olarak adlandırıldı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinde meydana gelen olayda alkollü bir şahsın çocuk kaçırdığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.
KOVALAMACA BAŞLADI
Polis ekiplerinin şüpheli şahsa ait aracın izini bulmasıyla beraber otoyolda bir kovalamaca başladı.
ŞÜPHELİ HAYATINI KAYBETTİ
Çatışmaya dönüşen kovalamacanın sonunda şüpheli şahıs hayatını kaybetti. Şüphelinin 36, polisin de 250 el ateş ettiği açıklanan çatışmada çocuğun kurtarılması mucize olarak görüldü.
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