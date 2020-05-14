ABD’de 300'e yakın merminin harcandığı çatışmada mucize kurtuluş

Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinde meydana gelen olayda alkollü bir şahsın çocuk kaçırdığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

KOVALAMACA BAŞLADI

Polis ekiplerinin şüpheli şahsa ait aracın izini bulmasıyla beraber otoyolda bir kovalamaca başladı.

ŞÜPHELİ HAYATINI KAYBETTİ

Çatışmaya dönüşen kovalamacanın sonunda şüpheli şahıs hayatını kaybetti. Şüphelinin 36, polisin de 250 el ateş ettiği açıklanan çatışmada çocuğun kurtarılması mucize olarak görüldü.