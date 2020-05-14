Van'da Vefa Destek Grubu'na silahlı saldırı: 2 şehit

Son dakika haberine göre: Van'da PKK'lı teröristlerce Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda 2 kişi şehit düştü. Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyonun başlatıldığı belirtildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Vefa sosyal destek grubuna yönelik kalleş saldırının ardından ilk açıklamayı yaptı ve sert tepki gösterdi.