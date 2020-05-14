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Son dakika: Van'da PKK'nın kalleş saldırısı sonrası olay yerin görüntülendi |Video

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Giriş: 14.05.2020 18:00
Güncelleme:14.05.2020 18:15
Son dakika haberi; Van'da PKK'lı teröristlerce Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda 2 kişi şehit oldu. Alçak saldırı sonrası olay yeri görüntülendi.

Van'da PKK'lı teröristlerce Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda 2 kişi şehit oldu.

Silahlı saldırı sonrası Van Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasında "Saldırıyı gerçekleştiren araç olay yerinden kaçmıştır. Saldırıda bir belediye çalışanımız ile ilçe merkezine dönerken yoldan aldıkları bir sivil vatandaşımız olay yerinde hayatlarını kaybetmiş, araçta bulunan diğer belediye çalışanımız ise saldırıdan yaralı olarak kurtulmuş ve Özalp Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Van'da Vefa Destek ekibine hain saldırının düzenlendiği olay yeri görüntülendi. İşte kalleş saldırının yapıldığı yer...

Van'daki hain saldırı sonrası olay yeri görüntülendi
Van'daki hain saldırı sonrası olay yeri görüntülendi
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