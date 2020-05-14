Gebze'de üretiyor! Dünya kapıda sıra oldu
Koronavirüsün hızla yayılması sonrası Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir mühendislik firması, ürettiği temassız dezenfektan makinesinin ardından Türkiye genelindeki belediye ve iş yerlerinden gelen yoğun talep ile stoklarını tüketti. Makineden almak isteyen 10 ülkeden sipariş alan firma, ürünleri yetiştirmek için çalışmalarını hızlandırdı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren mühendislik firması, dünyayı etkisi altına alan Covid-19'un Türkiye'de de hızla yayılması sonrasında 8 kişilik mühendis ekibiyle birlikte sokak ve iş yerlerinde vatandaşların ellerini temas ettirmeden dezenfektan alabileceği makine üretmek için çalışmalar başladı. Kısa sürede Ar-Ge çalışmalarını tamamlayan Mita Mühendislik İşletmecisi Sinan Yücel, ekibiyle birlikte pedallı ve sensörlü olmak üzere iki farklı dezenfektan makinesi üreterek patentini aldı. 20 kişilik montaj ekibiyle seri üretimine geçilen dezenfektan makineleri kısa sürede önce Kocaeli'nin büyükşehir ve tüm ilçe belediyelerinin talebiyle sokaklara yerleştirilerek vatandaşların kullanımına sunuldu. Makinenin Kocaeli'de yayılmasının sonrasında Türkiye genelinde birçok belediye tarafından da temin edilerek sokaklara yerleştirildi. Vatandaşların sıklıkla kullanarak memnun kaldığı cihazlardan yurt dışına gönderilen numuneleri beğenen 10 ülke ise makinelerden alabilmek için sıraya girdi. Üretimini devam ettiren ve yurt içinden gelen taleple stokları tükenen mühendislik firması ise yurt dışına gönderecekleri ihraç ürünlerini hazırlamak için çalışmalarını hızlandırdı.
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